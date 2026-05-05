La Corte Suprema de EEUU restablece el envío por correo de la píldora abortiva

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La Corte Suprema de Estados Unidos restableció temporalmente el lunes el envío por correo de la píldora abortiva mifepristona, suspendido la semana pasada por un tribunal de apelaciones ultraconservador.

Con su histórico fallo de junio de 2022, que anuló la garantía federal del derecho al aborto, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, devolvió a los estados plena libertad para legislar en este ámbito.

Desde entonces, una veintena prohibieron el aborto, ya sea mediante fármacos o por vía quirúrgica, o lo sometieron a un marco muy restrictivo.

La decisión adoptada el 1 de mayo por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, aplicable a todo Estados Unidos, restringía aún más el acceso al aborto, dado que más de una cuarta parte de estos procedimientos se realizan por telemedicina, según estadísticas de organizaciones especializadas.

Danco Laboratories, que fabrica la mifepristona, solicitó a la Corte Suprema suspender una semana la orden del tribunal de apelaciones mientras prepara un recurso ante la máxima instancia.

La Corte Suprema accedió a restablecer hasta el 11 de mayo el acceso por correo a la mifepristona, utilizada en la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo en Estados Unidos. También concedió hasta el jueves a la parte contraria, el estado de Luisiana (sur), para presentar sus argumentos por escrito.

Este Estado, que tiene una de las legislaciones más restrictivas del país en materia de aborto, impugna el levantamiento de la obligación de obtener en persona la mifepristona dada por la agencia estadounidense reguladora de los medicamentos (FDA) en 2023, invocando riesgos potenciales en el uso del fármaco.

– «De una vez por todas» –

La influyente organización de defensa de los derechos civiles ACLU celebró la decisión de la Corte Suprema como «una noticia positiva a corto plazo», pero afirmó que no se conformará con esto, al igual que la ONG Center for Reproductive Rights.

«La decisión de hoy permite el envío de mifepristona solo por una semana más, hasta que la Corte Suprema pueda examinar el caso con mayor detalle y emitir otra decisión», subrayó el Center for Reproductive Rights.

«La Corte Suprema debe poner fin a este ataque infundado contra nuestra libertad reproductiva de una vez por todas», añadió la ACLU.

«Esta suspensión es temporal», subrayó también el bando contrario, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, quien declaró en X estar «segura de que la vida y la ley prevalecerán al final».

De su lado, la organización cristiana conservadora Alliance Defending Freedom (ADF), anunció que continuará su lucha «para consolidar esta victoria que protege a las mujeres y a los bebés de todo el país frente al programa ilícito y destructivo de aborto farmacológico por correspondencia de la FDA».

El fallo del Quinto Circuito obligaría a las mujeres que buscan un aborto en cualquier lugar de Estados Unidos a obtener la mifepristona personalmente en centros de salud y prohibiría la entrega por correo o a través de una farmacia tras una consulta de telemedicina.

El tribunal de apelaciones, de mayoría conservadora, revocó así una decisión de un tribunal inferior que había permitido que la mifepristona siguiera enviándose por correo mientras la FDA lleva a cabo una revisión de su normativa sobre el fármaco.

La mifepristona cuenta con la aprobación de la FDA desde el año 2000 y también se usa de forma rutinaria para manejar abortos espontáneos tempranos.

Los activistas antiaborto, sin embargo, han puesto en duda la seguridad del fármaco.

El secretario de Salud del gobierno de Donald Trump, Robert Kennedy Jr, inició en 2025 una reevaluación de la seguridad de la mifepristona. Este estudio sigue en curso, indicó la FDA a comienzos de abril.

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