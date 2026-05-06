La creación de empleo en el sector privado de EEUU, por encima de lo esperado en abril

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La creación de empleo en el sector privado de Estados Unidos se ubicó en abril muy por encima de las expectativas, indicó el miércoles la encuesta periódica de ADP/Stanford Lab.

Los empleadores privados sumaron 109.000 puestos de trabajo, el ritmo más veloz de creación de empleo desde enero de 2025, según ADP. Los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal habían previsto 84.000.

Las cifras se publican dos días antes de que el gobierno estadounidense divulgue sus datos oficiales de empleo. Esta encuesta suele tomarse como una señal de la evolución del mercado laboral, aunque los informes puedan diferir.

«Las pequeñas y grandes empresas están contratando, pero notamos debilidad en la franja de las medianas empresas», dijo la economista jefe de ADP, Nela Richardson.

Según ADP, «la fortaleza sostenida del sector sanitario, junto con un repunte del comercio, el transporte y los servicios públicos, impulsó la aceleración de la contratación del mes pasado».

Los sueldos de los empleados que permanecieron en sus puestos de trabajo aumentaron 4,4% interanual en abril, lo que supone una desaceleración en la subida salarial con respecto a marzo (4,5%).

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