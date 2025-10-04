La defensa de la Flotilla se ha reunido con unos 80 de los cientos de detenidos en Israel

Argel, 4 oct (EFE).- El equipo jurídico de la Global Sumud FLotilla en Israel confirmó este sábado haberse reunido con 80 participantes, de los más de 400 detenidos, antes de las vistas judiciales y dijo que se celebraron 200 audiencias, entre el jueves al viernes, «sin previo aviso a los abogados» y, por tanto, «sin asistencia de la ONG Adalah, encargada de la defensa.

Según un comunicado de esta ONG, «las audiencias continúan» este sábado y sus abogados se encuentran en la prisión de la localidad de Ktziot, donde hay «retenidos cientos de miembros de la flotilla», que intentó romper el bloqueo de Gaza y fue abordada por la Armada israelí en aguas internacionales entre el miércoles y el viernes.

Turquía confirmó este sábado la llegada a su territorio de un grupo de 137 activistas deportados de 13 nacionalidades, integrantes de la Flotilla Sumud.

Por su parte, Adalah aseguró hoy que «no ha recibido ninguna comunicación directa de las autoridades (israelíes) sobre deportaciones inminentes», pero confirmaron la salida de un avión, coordinado por la Embajada de Turquía en Tel Aviv, con 137 participantes.

Los arrestados tienen dos posibilidades tras llegar a territorio israelí: acceder a su deportación inmediata o no. En el primer caso, los trámites son rápidos y pueden ser deportados por las autoridades israelíes sin más trámites, pero en el segundo, un juez debe decidir sobre su deportación, con lo que el proceso lleva más tiempo.

Los participantes detenido en Israel denunciaron «diversas formas de maltrato y agresión por parte de los guardias de la prisión» y algunos aseguraron «no haber recibido alimentos» desde la interceptación el miércoles de los barcos en los que intentaban llegar a la Franja de Gaza, para romper el bloqueo israelí.

El grupo jurídico Adalah registró también denuncias de participantes a quienes «les retenían los medicamentos y que no se les proporcionaban medicamentos alternativos».

«Otros denunciaron la falta de acceso a agua potable y describieron el agua disponible como insalubre o de mala calidad», indicó la defensa en el comunicado.

La organización de defensa calificó estas detenciones como «ilegales».

Los abogados del equipo jurídico de la flotilla en Israel, que lleva la ONG israelí Adalah, informaron a EFE que este sábado continúan las vistas en la prisión. EFE

