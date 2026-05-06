La diplomacia del barril: China sube las ventas de crudo a sus vecinos y gana influencia

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Álvaro Alfaro y María Carcaboso Abrié

Bangkok/Pekín, 6 may (EFE).- En plena crisis energética derivada de la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, las exportaciones de combustible de China hacia el Sudeste Asiático han repuntado, pero los barriles que fluyen «no son caridad, sino diplomacia» con la que Pekín gana influencia sobre sus vecinos.

Así lo sostiene Zameer Yusof, analista de la consultora Kpler, en un informe remitido a EFE en el que subraya que China sigue «una lógica política, no de mercado» en la asignación de sus exportaciones petroleras, sobre las cuales impuso controles a principios de marzo para proteger su propio abastecimiento ante la escasez por el conflicto en Oriente Medio.

Pese a las restricciones, datos de seguimiento recopilados por la firma europea muestran llegadas «discretas» de diésel chino a Filipinas, así como productos petrolíferos limpios -que engloban queroseno y nafta, entre otros- fluyendo hacia Vietnam, países severamente afectados por la crisis energética y que mantienen disputas soberanistas con Pekín en el mar de China Meridional.

Datos aduaneros reflejan que el valor de las exportaciones chinas a estos países de «combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación» -categoría que incluye petróleo y derivados- aumentó cerca de un 50 % en marzo respecto al promedio mensual de enero y febrero, según cálculos de EFE a partir del acumulado trimestral.

El repunte coincidió con un momento crítico: Manila decretó el estado nacional de emergencia energética a finales de marzo, mientras Vietnam eliminó impuestos al combustible y facilitó sus importaciones de queroseno para paliar la escasez, que obligó a sus aerolíneas a recortar vuelos.

«Son socios regionales en dificultades (…). El trasfondo geopolítico es difícil de ignorar», apunta Zameer, especializado en destilados medios.

China decide «qué cubos llenar»

En conjunto, las exportaciones chinas de combustibles a Singapur, Filipinas, Vietnam, Malasia, Indonesia, Tailandia y Birmania alcanzaron los 10.927,2 millones de yuanes (1.539 millones de dólares) en marzo, un 55 % más que la media de enero y febrero.

El aumento no parece obedecer únicamente al encarecimiento del petróleo, que ese mes rozó los 120 dólares por barril. En el mismo periodo, las ventas de Pekín a socios clave del Sur Global como Sudáfrica cayeron un 58 %.

«China no está reabriendo el grifo; está eligiendo, de forma muy deliberada, qué cubos llenar», resume el analista. Bajo el actual régimen de control de exportaciones de China -añade-, ningún barril sale sin aprobación estatal, ya sea mediante acuerdos entre gobiernos u operaciones comerciales, lo que refleja «una decisión política calibrada sobre quién recibe suministro y por qué».

El Sudeste Asiático, como buena parte de Asia, depende en gran medida del crudo de los países del golfo Pérsico, un suministro alterado por la guerra en Irán, que ha obstruido el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial.

En este contexto, Tailandia -a la que Pekín entregó en marzo combustible por valor de 733 millones de yuanes, (103 millones de dólares), en un incremento del 417,16 % frente a la media de enero y febrero- ha buscado diversificar proveedores y se ha acercado a países como Libia para sus importaciones de crudo, según datos oficiales.

Filipinas hizo lo propio con Rusia

El presidente de EE. UU., Donald Trump, quien en principio la próxima semana viajará a China, anunció este martes la suspensión de la operación militar para escoltar buques en Ormuz, a petición de Pakistán y para buscar acuerdos con Irán, mientras el canciller iraní, Abás Araqchí, se encuentra este miércoles en Pekín.

El petróleo como herramienta geopolítica

China ha sido explícita sobre el uso de la energía como instrumento geopolítico, no solo en el Sudeste Asiático. También en marzo, ofreció a Taiwán -isla autogobernada que China considera parte de su territorio-, suministro estable de energía, incluida seguridad en el combustible, a cambio de aceptar una «reunificación pacífica», recogió la agencia Xinhua. Taipéi rechazó la propuesta.

El gigante asiático es el mayor importador mundial de petróleo y el principal comprador de crudo iraní, además de uno de los pocos países que mantuvo sus adquisiciones de hidrocarburos rusos tras el inicio de la campaña militar contra Ucrania.

Según la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU., China añadió en 2025 unos 1,1 millones de barriles diarios de crudo a sus reservas estratégicas, hasta rozar los 1.400 millones en diciembre de ese año.

Estimaciones del Gobierno estadounidense citadas por la EIA indican que China ha seguido aumentando sus inventarios en 2026 y que las petroleras estatales han recibido órdenes de añadir petróleo de emergencia a sus inventarios comerciales, que funcionan de facto como una segunda fuente de almacenamiento estratégico. EFE

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