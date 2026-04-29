La economía de América Latina llega «más robusta» a 2026 pero enfrenta «mayores riesgos»

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Madrid, 29 abr (EFE).- América Latina llegó a 2026 con una posición económica «más robusta» que años anteriores, aunque se encuentra en un «escenario de mayores riesgos» debido a la guerra en Irán, la persistencia de la inflación subyacente, las fragilidades fiscales y un entorno financiero más restrictivo.

Así lo indica el informe ‘Economía Latinoamericana’ del Banco de España, correspondiente al primer semestre de 2026 y publicado este miércoles, que añade que la región se encontraba en una «relativamente buena posición» antes del conflicto en Oriente Medio, con un crecimiento en 2025 que fue «más sólido de lo esperado» pese a los aranceles de Estados Unidos.

Entre las fortalezas de América Latina, destacan los precios favorables de materias primas, que permitieron compensar la subida de la energía como consecuencia de la guerra, además de un sistema financiero estable, según explicó la jefa de la División de Economía Global de la entidad, Eva Ortega.

No obstante, el primer semestre de 2026 está marcado por el citado conflicto, que provocó «una reacción inmediata en sus mercados financieros, con depreciaciones cambiarias, repuntes en los tipos de interés a largo plazo, ampliaciones de los diferenciales soberanos y caídas de los índices bursátiles».

Respecto a las finanzas públicas, siguen siendo «el principal foco de vulnerabilidad estructural en la región» y ello «puede limitar la capacidad de respuesta ante las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio».

El documento detalla que Brasil, México y Colombia combinan niveles elevados de deuda, crecimiento moderado y tipos de interés relativamente elevados, lo que aumenta la probabilidad de que se materialicen trayectorias crecientes de deuda pública.

En este contexto, la capacidad de la región para sostener el crecimiento dependerá de la prudencia fiscal, la credibilidad monetaria, la profundización de reformas estratégicas y una gestión eficaz de las perturbaciones externas en un entorno global crecientemente incierto, insiste el Banco de España.

Mercosur: una oportunidad para la región

El avance del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur abre una nueva etapa para la industria manufacturera, las materias primas críticas y los flujos comerciales bilaterales, en un contexto en el que las exportaciones hacia la UE generan empleo de mayor cualificación que el asociado a otros destinos relevantes como EE.UU., China y el resto de las economías asiáticas.

Además, este acuerdo favorecerá la inversión directa en la región, incluido el papel de las empresas españolas en sectores estratégicos, e impulsará igualmente el comercio dentro de esa zona, que está en niveles «relativamente bajos», explicaron el director general adjunto de Economía, Javier Pérez, y el subjefe de la División de Economía Global, Juan Carlos Berganza.

Respecto a la política comercial de Estados Unidos, los últimos movimientos volvieron a reconfigurar la posición relativa de la región, con un alivio arancelario para Brasil y la consolidación de la amplia ventaja de México en algunos segmentos, un país que se está viendo notablemente afectado por la política migratoria estadounidense. EFECOM

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