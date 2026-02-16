La economía de Colombia creció 2,6% en 2025, en medio de tensiones por el déficit fiscal

afp_tickers

2 minutos

La economía colombiana creció 2,6% en 2025, algo por debajo de las expectativas del banco central, pero aún así su mejor desempeño en los tres años completos de gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, informó este lunes la autoridad estadística.

Como contrapartida, se registró un aumento del gasto público, en medio de presiones por el alto déficit fiscal, según la misma fuente.

El banco central esperaba que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fuera de 2,9%.

El resultado de 2025 es el mejor desde 2022, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En 2023 hubo un crecimiento de 0,8%, mientras que el año siguiente fue de 1,5%.

Petro asumió en agosto de 2022, año en el cual la economía colombiana creció 7,3%.

Paa 2025, la entidad reportó un aumento del gasto del gobierno de 7,1%, cifra que refleja la expansión de programas sociales y de inversión pública por parte de Petro, criticado por opositores y analistas que consideran excesivos los desembolsos.

El comité encargado de temas fiscales proyectó en noviembre que el déficit de 2025 sería del 6,7% del PIB.

La derecha califica de populista la inversión en programas sociales por parte de Petro de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

El candidato oficialista, el senador de izquierda Iván Cepeda, marcha como el favorito en las encuestas para enfrentar en un balotaje al abogado de derecha Abelardo de la Espriella, que promete reducir el tamaño del Estado en un 40%.

Al celebrar las buenas cifras de la economía el año pasado, el mandatario realizó un histórico aumento del 23,7% del salario mínimo para 2026.

Esta medida fue suspendida la semana pasada por un tribunal administrativo, tras recibir múltiples demandas de empresas y políticos opositores que la consideran insostenible.

La inflación en 2025 en Colombia fue de 5,1% y analistas alertan de una disparada tras el aumento del salario básico.

En el crecimiento del PIB del año pasado, los sectores que más aportaron fueron el comercio y las actividades de entretenimiento, en contraste con la caída de las actividades mineras, que Petro tiene en la mira como parte de su plan de transición energética, informó la directora de la entidad, Piedad Urdinola.

das/mar