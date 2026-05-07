La empresa del traductor DeepL reduce personal para acelerar su transformación hacia la IA

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La empresa creadora de la herramienta de traducción DeepL suprimirá una cuarta parte de sus empleados con el fin de «integrar la IA en todos los niveles de su funcionamiento» y mantenerse en la carrera en esta tecnología en pleno auge, anunció el jueves su director.

«Estamos reduciendo la plantilla global de DeepL en alrededor de 250 puestos», declaró en una publicación en su cuenta de LinkedIn Jarek Kutylowski, presidente del consejo de administración y fundador de la empresa.

La compañía con sede en Colonia, en el oeste de Alemania, emplea en total a un millar de personas y cuenta entre sus competidores con herramientas como Google Translate y Reverso.

Fundada en 2017, en los inicios del desarrollo de la IA generativa, DeepL desarrolla herramientas de traducción automática para texto, documentos y voz en tiempo real.

Según Kutylowski, la IA permite hoy «a pequeños grupos -incluso a individuos- realizar tareas que antes requerían equipos enteros».

En la práctica, el fundador de DeepL quiere «transformar profundamente el funcionamiento» de su empresa, «integrando la IA en todos los niveles de su organización».

La IA se encargará de «tareas rutinarias», para dejar al «humano» lo que «solo él puede aportar: intuición, creatividad y gestión de los proyectos de principio a fin».

Los equipos serán «más pequeños y más eficientes», habrá «menos niveles jerárquicos, decisiones más rápidas y una reducción considerable de idas y venidas que ralentizan a los grandes equipos», explicó.

Este último señaló además que, internamente, la IA ya estaba ampliamente integrada, especialmente en la «ingeniería de productos» y el «soporte a clientes».

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