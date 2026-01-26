La Eurocámara mantiene congelado el pacto comercial con EEUU pese a marcha atrás de Trump

3 minutos

Bruselas, 26 ene (EFE).- El Parlamento Europeo mantiene congelada por el momento la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, un trámite que decidió suspender la semana pasada por las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a los países que habían enviado tropas a Groenlandia, que finalmente fueron retiradas.

«No se ha tomado hoy una decisión sobre la reanudación de los procedimientos legislativos ordinarios entre la UE y EE.UU.», dijo este lunes el presidente de la comisión de Comercio de la Eurocámara, el eurodiputado socialdemócrata alemán, Bernd Lange, tras una reunión a puerta cerrada de este organismo en la que se abordó la cuestión.

Dependerá de los negociadores del Parlamento decidir si retoman la tramitación antes de la próxima reunión de la comisión de Comercio Internacional del 23 y 24 de febrero, para lo que se reunirán el próximo 4 de febrero con el fin de «volver a evaluar la situación», añadió Lange.

Se esperaba que esta tarde esa comisión diese luz verde para reiniciar los trabajos que habían quedado en suspenso la semana pasada al considerar que se vuelven a cumplir las condiciones para que la UE avance en poner en marcha el acuerdo al que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el propio Trump llegaron el verano pasado para evitar la escalada arancelaria.

Bajo ese acuerdo, Bruselas aceptó aranceles del 15 % para la gran mayoría de los productos europeos -entre ellos los automóviles y los semiconductores- y que Estados Unidos vendiera sus bienes industriales a la UE libres de impuestos.

Desde entonces, las exportaciones europeas se enfrentan a ese arancel del 15 % en Estados Unidos, pero la UE no ha empezado a implementar su parte del acuerdo (el arancel cero a los bienes industriales de EE.UU.) hasta que lo ratificara la Eurocámara.

Las amenazas de Washington a los países que enviaron tropas a Groenlandia ante la intención de Trump de hacerse con la isla danesa forzaron la congelación del pacto, pero apenas unas horas después de que se hiciera oficial esa decisión de la Eurocámara, el presidente estadounidense dio marcha atrás y dijo que no impondría nuevos aranceles.

Tras ese cambio de tornas, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, sugirió durante la cumbre de líderes de la UE para abordar las relaciones con EE.UU. que se volvían a dar las condiciones para reanudar la ratificación del pacto y urgió a los grupos políticos a explorar los siguientes pasos.

Sin embargo, socialdemócratas, liberales y verdes llamaron a la cautela y pidieron analizar la situación en profundidad antes de precipitarse a tomar una decisión, mientras que el Partido Popular Europeo se mostró a favor de descongelar la tramitación. EFE

lzu-lpc/asa/psh