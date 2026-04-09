La exportación de autos en México creció 2,45 % en primer trimestre de 2026

2 minutos

Ciudad de México, 9 abr (EFE).- La exportación de autos desde México se elevó un 2,45 % interanual en el primer trimestre de 2026, mientras que la producción aumentó 0,50 %, informó este jueves el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El país exportó 795.631 vehículos ligeros en los primeros tres meses del año, 19.029 más que en el mismo lapso de 2025, y fabricó 969.294 unidades, 4.794 más, detalló el instituto autónomo en su reporte.

El aumento en la exportación del sector automotor, la mayor industria del país, ocurre pese a la imposición de aranceles del 25 % a la mayoría de vehículos y autopartes por Estados Unidos, medida activa desde abril de 2025 para impulsar la producción estadounidense.

«Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de vehículos ligeros, con 75,8 %» del total, apuntó el Inegi.

Por otro lado, la venta de vehículos en el mercado interno subió un 3,71 % interanual en los primeros tres meses del año hasta las 381.653 unidades.

Tan solo en marzo, la exportación de autos se incrementó 4,2 % con 310.205 unidades, 12.505 más que en el mismo mes del 2025.

México produjo 8.455 autos más en marzo hasta las 343.520 unidades, lo que significó un alza de 2,52 % respecto al mismo mes del 2025.

En tanto, las ventas se elevaron 2,4 % en el tercer mes del año, hasta alcanzar 131.569 unidades, una diferencia de 3.135 vehículos.

La información del Inegi proviene de 23 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y otras cuatro compañías no afiliadas que reportan 40 marcas que producen o comercializan en México.

La importancia de la industria automotriz en México radica en que representa casi un 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y un 20,5 % del PIB manufacturero, más que ningún otro sector, según la AMIA.

Tras dos años de caídas y de escasez de insumos, en particular chips semiconductores, el sector automotor de México comenzó a recuperarse en 2022 y recuperó sus niveles prepandemia en 2023, cuando la producción creció un 14,23 % anual, las exportaciones un 15,19 % y las ventas internas un 24,36 %.

En 2025, el sector automotriz de México resintió la presión marcada por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, que el 3 de abril aplicó gravamen del 25 % sobre la importación de vehículos, y el 3 de mayo, sobre autopartes que no cumplan con las reglas de origen impuestas por el Gobierno del presidente Donald Trump. EFE

csr/mjc/rcf