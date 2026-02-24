La familia de Marielle Franco espera que se haga justicia contra acusados de su asesinato

Brasilia, 24 feb (EFE).- La familia de Marielle Franco, la concejala y activista de Río de Janeiro asesinada hace ocho años, confía en que la Corte Suprema condene a los presuntos autores intelectuales del crimen y envíe un mensaje claro: tampoco hay impunidad para quien ordena matar.

La Primera Sala del Supremo juzga a partir de este martes a los cinco acusados de planificar y ordenar el asesinato a tiros de Franco, militante de izquierdas, y del conductor del vehículo en el que viajaba, Anderson Gomes, la noche del 14 de marzo de 2018.

La hermana de Marielle y hoy ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, espera que el juicio «sirva de ejemplo para que ningún crimen quede impune» en el país.

«Creyeron que el cuerpo de mi hermana sería descartado como muchos cuerpos de nuestro país, la mayoría de personas negras, pobres, nacidas en favelas de la periferia», declaró a los periodistas antes del inicio del juicio, en Brasilia.

Junto con la ministra comparecieron el padre y la madre de la edil asesinada, Antônio Francisco da Silva Neto y Marinete da Silva.

«Hoy será un día crucial para que estos cinco individuos, que se sentarán en el banquillo de los acusados, sean juzgados. Ninguno de los cinco dio a Marielle la oportunidad de defenderse», dijo Da Silva Neto.

Y completó: «Espero, confío plenamente en la Primera Sala del Supremo, que son jueces con gran conocimiento jurídico y que no se dejarán llevar por las falacias de los abogados de los acusados».

Por su parte, la viuda de Anderson Gomes, Agatha Arnaus, afirmó que llevan «mucho tiempo» esperando respuestas para que todos los implicados sean investigados y responsabilizados, y hoy ha llegado ese día.

«No solo mata quien aprieta el gatillo, sino también quien obstruye las investigaciones, quien ordena matar y quien paga por la muerte de alguien(…) Brasil tiene la obligación de mostrar que el Estado también alcanza a esas personas y nuestras familias merecen esas respuestas», expresó.

La Primera Sala del Supremo, integrado hoy por cuatro magistrados, ha programado dos días de audiencias para dictar sentencia en este caso que causó una gran conmoción nacional e internacional.

Entre los acusados figuran Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río y su hermano, João ‘Chiquinho’ Brazão, exdiputado federal.

Según la denuncia de la Fiscalía, ambos formaban parte de una «organización criminal» orientada a negocios inmobiliarios irregulares en zonas dominadas por milicias, grupos paramilitares formados por agentes y exagentes de Policía corruptos.

El Ministerio Público señala que los dos ordenaron el asesinato para poner punto final a la actividad política de Franco, quien habría obstaculizado la aprobación de leyes orientadas a la regularización del uso y la ocupación de esas áreas controladas por las milicias.

La Fiscalía también denunció a Rivaldo Barbosa, comisario de la Policía Civil de Río; Ronald Paulo Alves, expolicía militar; y Robson Calixto Fonseca, conocido como ‘Peixe’, antiguo asesor del Tribunal de Cuentas fluminense.

Marielle Franco, mujer, negra, lesbiana, nacida en una favela y militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), fue asesinada a tiros la noche del 14 de marzo de 2018 mientras se trasladaba en un vehículo tras participar en un acto en el centro de Río.

El conductor, Anderson Gomes, también fue asesinado. Con ellos viajaba Fernanda Chaves, asesora de Franco y única superviviente del atentado.

En octubre de 2024, un jurado ya condenó en Río a los autores materiales: los expolicías Ronnie Lessa y Élcio Queiroz, a casi 79 y 60 años de cárcel, respectivamente. EFE

