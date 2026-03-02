La familia del abogado argentino detenido en Venezuela reclama su liberación

Buenos Aires, 2 mar (EFE).- La familia del abogado argentino Germán Giuliani, detenido en Venezuela desde mayo pasado, volvió a reclamar su pronta liberación, luego de que el gendarme argentino Nahuel Gallo, que estaba preso desde diciembre de 2024, regresara a Buenos Aires este lunes en un avión privado fletado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

«Cada noche que me acuesto creo que va a ser la noche en que me van a dar la noticia (de la liberación de Giuliani). Siento que estamos muy cerca. Confío en Dios en que así va a ser, pero no hay una fecha», dijo a periodistas Virginia Rivero, esposa del abogado.

Giuliani fue detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por las autoridades venezolanas tras viajar en abril del año pasado al país caribeño por trabajo.

Rivero indicó que Giuliani fue trasladado el pasado 21 de diciembre a la cárcel Yare II y recién a mediados de enero pudo contactarse telefónicamente con él.

Este lunes, tras ser excarcelado, Melciades Ávila, escolta de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, grabó un mensaje dirigido a la esposa de Giuliani.

«Está fortalecido. Hoy, cuando supo la noticia del compañero de Argentina (Nahuel Gallo), está muy contento y sabe que él va a ser el próximo. Él está bien, lleno de energía y con mucha fe de que va a salir de ahí», dijo Ávila.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo, tras quince meses detenido en Venezuela, y llegó a Buenos Aires en la madrugada de este lunes.

En el aeropuerto internacional de Ezeiza fue recibido por su esposa, la venezolana María Alexandra Gómez, y autoridades del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei.

La AFA fue el primer organismo en informar el domingo de la liberación de Gallo, quien estuvo detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024.

Su libertad se logró a partir de gestiones entre los presidentes de la institución que rige el fútbol argentino y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

La intervención de la AFA causó sorpresa en medio del conflicto político y judicial entre el Gobierno argentino y la AFA, con el presidente de la entidad, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, en el centro de la controversia por acusaciones de corrupción en su contra y su negativa a convertir los clubes argentinos en sociedades anónimas, como quiere el Ejecutivo de Milei.

El jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Manuel Adorni, dijo este lunes que la AFA tendrá que explicar «cuál es su relación con el régimen chavista».

Adorni reconoció que el Gobierno no tenía posibilidades para negociar la liberación de Gallo porque no existen relaciones diplomáticas entre los dos países.

Aún así, Adorni resaltó el trabajo de los ministros y del canciller argentino, Pablo Quirno, en las tareas oficiales para lograr la libertad de Gallo.

Venezuela y Argentina rompieron relaciones diplomáticas desde la llegada de Milei al Ejecutivo, a fines de 2023.

En declaraciones al canal A24, Quirno dijo este lunes que el Gobierno argentino hizo gestiones «desde el primer momento» con los Estados Unidos y con Italia para la liberación de los argentinos detenidos en Venezuela.

El canciller afirmó que las «presiones» de Argentina y los «reclamos» de estos países ayudaron para la liberación del gendarme argentino. EFE

