La familia del científico francés arrestado en Rusia espera su liberación en estas fiestas

París, 25 dic (EFE).- Los familiares del Laurent Vinatier, científico francés detenido en Rusia desde junio de 2024 acusado de espionaje, esperan su liberación durante las fiestas navideñas, después de que Moscú asegurara que ha hecho una oferta a las autoridades galas, que no concretó.

En declaraciones a varios medios franceses, los familiares de Vinatier mostraron su esperanza de que ese gesto del Kremlin pueda concretarse en los próximos días.

«La pelota está en el tejado de Francia», aseguró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa en la que aseguró que han echo «una proposición» a París que dijo no poder precisar por tratarse de «un asunto muy sensible».

Tras esas palabras, la familia de Vinatier recuperó la esperanza para poder obtener la liberación del científico.

En declaraciones a la televisión BFMTV, su madre aseguró que se encuentra «en buen estado de salud», que el arresto en Rusia «le ha cambiado» y que «ha hecho un gran trabajo psicológico» para resistir la detención.

Vinatier, de 49 años, especialista en la era post-soviética, trabajaba para el Centro de Diálogo Humanitario, una ONG suiza que media en conflictos al margen de los círculos diplomáticos.

Se encontraba en la zona para mediar sobre el conflicto ucraniano cuando fue detenido en junio de 2024, condenado en octubre a tres años de cárcel por considerarle un «agente extranjero» que recolectaba información militar para ser usada contra Rusia.

El científico reconoció los hechos aunque aseguró que ignoraba estar cometiendo un delito.

En agosto fue juzgado por espionaje, pena que podría agravar su situación penitenciaria si se confirma en el proceso programado para febrero próximo.

Francia exige su liberación y considera su arresto un arma para negociar con los occidentales en la esfera internacional.

Estos últimos movimientos se producen después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, mostrara su disposición a retomar el diálogo con su homólogo ruso, Vladímir Putin. EFE

