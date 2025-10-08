La Fed se inclina por dos recortes de los tipos de interés más antes de final de año

Washington, 8 oct (EFE).- La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) se inclina por llevar a cabo más recortes de los tipos de interés antes de final de año, aunque con cautela ante los riesgos de inflación, según se desprende de las actas de la reunión de septiembre publicadas este miércoles.

En el encuentro, once de los doce miembros votaron a favor de reducir la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, situándola en un rango de 4 % a 4,25 %, el primer recorte del año.

El único voto en contra fue del gobernador Stephen Miran, cercano al presidente Donald Trump, nuevo miembro de la Junta de Gobernadores a propuesta del mandatario, que desde que llegó al poder ha presionado a Powell para acelerar las rebajas de tipos.

Las actas muestran que, aunque la mayoría considera que recortes adicionales podrían ser necesarios para sostener el crecimiento y prevenir un aumento del desempleo, existe una división interna entre quienes opinan que las tasas siguen altas y quienes advierten que reducirlas demasiado rápido podría reavivar la inflación, que aún se mantiene por encima del objetivo del 2 %.

El informe también refleja incertidumbre sobre cuántos recortes podrían realizarse este año —dos o tres en total, incluyendo el aprobado en septiembre— y subraya que cualquier ajuste dependerá de la evolución de indicadores clave como el empleo y la inflación.

Los analistas advierten que las decisiones de la Fed afectan directamente a hipotecas, préstamos personales y empresariales, y los mercados financieros ya descuentan que la institución actuará con cautela.

El tono general de las actas sugiere un equilibrio entre estimular la economía y mantener la credibilidad en la lucha contra la inflación. EFE

