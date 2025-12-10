La Fed vuele a expandir balance y comprará 40.000 millones de dólares en activos este mes

1 minuto

Washington, 10 dic (EFE).- La Reserva Federal anunció este miércoles que volverá a expandir nuevamente su balance de activos mediante la compra de bonos del tesoro, de cara a contrarrestar la presión en términos de liquidez de los mercados de préstamos intradía.

El organismo comenzará a expandir de nuevo su cartera haciéndose en diciembre con unos 40.000 millones de dólares en instrumentos a corto plazo, con la vista puesta en reducir este ritmo de compras mensual gradualmente en algún momento de 2026.

El anuncio sorprende en un momento en que la entidad acababa de concluir un programa de reducción de su cartera de valores de tres años de duración para reducir sus posiciones en los mercados.

La reactivación de un mecanismo de ampliación de cartera con volúmenes moderados de compra se preveía más a medio plazo, pero la reciente volatilidad en los mercados prestatarios a corto plazo ha llevado a la entidad a mover ficha, según reconoció hoy el propio presidente de la Fed, Jerome Powell.

Powell apuntó que los indicadores recientes muestran un «régimen de reservas abundantes», un panorama que la entidad preveía, pero que «sucedió un poco más rápido de lo esperado».

«En todo caso, estábamos totalmente preparados para tomar las medidas que habíamos anunciado, y esas medidas se están implementando hoy», subrayó el presidente de la Fed. EFE

asb/lar

(foto)(vídeo)