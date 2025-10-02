La flotilla continúa su travesía hacia Gaza pese a que Israel interceptó varios navíos

Los activistas de la flotilla que transporta ayuda a Gaza afirmaron este jueves que siguen «navegando con fuerza», a pesar de que varios de sus barcos fueron interceptados por las fuerzas navales de Israel que anunció que los activistas serán deportados a Europa.

La flotilla Global Sumud («sumud» significa «resiliencia» en árabe) se presenta como una «misión pacífica y no violenta». Partió de Barcelona a inicios de septiembre y estaba compuesta por unos 45 navíos con centenares de activistas propalestinos de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.

La Marina israelí interceptó parte de la flotilla el miércoles tras advertirle que no entrara en aguas que están bajo el bloqueo que impone a Gaza, donde Israel lanzó una ofensiva hace casi dos años en represalia por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en su territorio el 7 de octubre de 2023.

El navío de Thunberg fue uno de los que no pudieron continuar.

Israel anunció el jueves que deportará a Europa a todos los activistas de la flotilla, a la que se refirió como «Hamás-Sumud», cuando lleguen a un puerto israelí, según un comunicado de su cancillería.

El grupo navegaba el miércoles por el Mediterráneo frente a la costa de Egipto y se acercaba a Gaza cuando varios de sus barcos fueron interceptados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí informó que detuvo sin incidentes «varios barcos» del grupo y que fueron «trasferidos a un puerto» del país.

«Greta y sus amigos están sanos y salvos», añadió el mensaje junto a un video que deja ver a Thunberg rodeada de hombres armados.

Sin embargo, Global Sumud afirmó que la mayoría de sus embarcaciones seguían su travesía a primera hora del jueves, acercándose a la costa gazatí a pesar de las interrupciones.

«30 barcos siguen navegando con fuerza hacia Gaza, a solo 46 millas náuticas (85 kilómetros) de distancia, a pesar de las incesantes agresiones de la marina de ocupación israelí», publicó la flotilla en X.

El portavoz de Global Sumud, Saif Abukeshek, dijo que las fuerzas israelíes interrumpieron 13 barcos que transportaban a unas 200 personas en total, entre ellas 30 de España, 11 de Brasil, tres de México, dos de Colombia y dos de Argentina.

Los organizadores de la flotilla denunciaron un ataque «ilegal contra trabajadores humanitarios desarmados».

– Delegación israelí expulsada de Colombia –

Hamás calificó de «crimen de piratería y de terrorismo» la intervención de las fuerzas israelíes «en aguas internacionales, y el arresto de activistas y periodistas».

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó a la delegación diplomática de Israel en Bogotá.

El mandatario, uno de los mayores críticos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, consideró la interceptación de la flotilla como un «crimen internacional». Denunció además que dos colombianas fueron «detenidas» y exigió su «inmediata liberación».

En México, la cancillería informó que su embajada en Israel solicitó reunirse con los siete mexicanos que participan de la flotilla y pidió «garantizar que sus derechos e integridad sean respetados».

El ministerio mexicano confirmó posteriormente que tres de ellos, Carlos Pérez Osorio, Arlin Medrano y Sol González Eguía, fueron detenidos por fuerzas israelíes.

Brasil también condenó la interceptación israelí y afirmó que «viola derechos y pone en riesgo la integridad física de manifestantes en acción pacífica», según un comunicado de la cancillería.

El gobierno de Uruguay expresó su preocupación por la interrupción de parte de la flotilla, en la que viajan tres de sus connacionales, e instó a Israel a «que se respete la integridad física y la seguridad» de los participantes.

– Barcos «rodeados» –

Los activistas que participan en esta operación, entre ellos también el brasileño Thiago Avila, habían dicho que la intercepción tuvo lugar cuando solo quedaban 81 millas náuticas (150 km) para llegar a Gaza.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau también figura entre los participantes en esta acción destinada a «romper el bloqueo de Gaza» y proporcionar «ayuda humanitaria a una población asediada y enfrentada a la hambruna y al genocidio».

Italia y España habían enviado buques militares para escoltar a la flotilla tras unos «ataques con drones» en la madrugada del 24 de septiembre, denunciados por la ONU y la Unión Europea.

El grupo de embarcaciones dijo haber sido atacado con aparatos de ese tipo en dos ocasiones cuando se encontraba haciendo escala en Túnez, el 9 de septiembre.

Pero el miércoles, el gobierno español pidió a Global Sumud no ingresar en las aguas designadas por Israel como zona de exclusión. Un día antes, la fragata italiana se detuvo también en la zona «crítica» a 150 millas náuticas de Gaza.

