La Fuerza Aérea de Ucrania derriba 176 drones en Nochevieja y la madrugada de Año Nuevo

1 minuto

Berlín, 1 ene (EFE).- La Fuerza Aérea de Ucrania derribó en Nochevieja y en la madrugada del día de Año Nuevo 176 drones lanzados por Rusia contra su territorio en un ataque en el que el país invasor utilizó 205 de esos sistemas.

Según informó en Telegram la Fuerza Aérea de Ucrania, «el enemigo atacó con 205 drones Shahed, Gerbera y de otro tipo», aunque las defensas ucranianas derribaron o suprimieron 176 de ellos.

«El ataque fue repelido por la aviación, tropas de misiles antiaéreos, de guerra electrónica, unidades de drones y grupos de fuego móvil», indicó el parte castrense.

La Fuerza Aérea indicó que se produjeron 24 impactos de drones rusos en 15 puntos del país. EFE

