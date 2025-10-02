The Swiss voice in the world since 1935
La Fuerza Armada de Venezuela detiene a tres hombres y decomisa tres kilogramos de cocaína

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 2 oct (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) detuvo a tres hombres en operativos distintos y decomisó tres kilogramos de cocaína que llevaban estas personas, informó este jueves el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.

A través de Instagram, detalló que efectivos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira (norte), cercano a Caracas, detuvieron al primer hombre, de nacionalidad colombiana, quien «pretendía tomar un vuelo con destino a Estambul», Turquía, y llevaba oculto en su equipaje envoltorios de cocaína, con un peso aproximado de 0,83 kilogramos.

Hernández Lárez indicó que esta persona fue interrogada y condujo a la detención de dos hombres, también colombianos, en un hotel de La Guaira, quienes tenían envoltorios de cocaína con un peso aproximado de 2,18 kilogramos.

Según el jefe militar, en ambos casos las personas ocultaron la droga en cornetas y cargadores portátiles, el mismo ‘modus operandi’ y que guarda relación, señaló, con otras seis personas que fueron detenidas, de nacionalidad colombiana, entre el pasado 19 y 23 de agosto, en un operativo en el que se incautaron 12,41 kilogramos de cocaína.

Según cifras oficiales, hasta agosto de 2025 se han incautado más de 60.000 kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país.EFE

rbc/lb/gpv

