La Global Sumud Flotilla denuncia que la Armada israelí abordó varias embarcaciones

Túnez, 1 oct (EFE).- La Global Sumud Flotilla denunció que la Armada israelí interceptó, al menos, tres de sus embarcaciones en el Mediterráneo la noche de este miércoles, cuando navegaban rumbo a Gaza, con el objetivo de romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria.

«Varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, en particular las del Alma, el Sirius y el Adara, fueron interceptadas y abordadas ilegalmente por las fuerzas de ocupación Israelíes en aguas internacionales», informó la organización de la misión en un comunicado, minutos después de alertar de la presencia de 20 buques «no identificados» en su radar.

El primer barco interceptado fue el Alma, uno de los principales de la misión, según explicó a EFE Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, que navega en una de las embarcaciones. EFE

