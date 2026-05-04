La Guardia Revolucionaria iraní publica un mapa de la zonas de Ormuz bajo su control

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Teherán, 4 abr (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní publicó este lunes un nuevo mapa en el que muestra las áreas que controla la República Islámica del estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos, que anunció ayer una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la zona.

El mapa muestra una línea que une el monte Mubarak en territorio iraní con la ciudad de Fujairah en Emiratos Árabes Unidos al este del estrecho, mientras que al oeste del paso estaría bajo control persa la región que va desde la isla iraní de Qeshm hasta la ciudad emiratí de Umm al Quwain.

El mapa, publicado por la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, se ha hecho público en medio de las nuevas tensiones entre Irán y Estados Unidos por el control del estratégico estrecho por el que transita el 20 % del petróleo mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la operación ‘Proyecto Libertad’, que movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares, para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní.

La misión comenzará este lunes, avisó Trump en un mensaje en Truth Social, después de que «países de todo el mundo» solicitaran la ayuda estadounidense para permitir el paso seguro de sus barcos.

El Ejército iraní ha rechazado ese anuncio y ha advertido que cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que trate de atravesar el estrecho de Ormuz será atacado.

Horas después de esa advertencia, las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron que habían impedido la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en el estrecho de Ormuz tras emitir una «advertencia firme y rápida», algo que no ha sido confirmado por Washington.

Ormuz es objeto de un doble bloqueo por parte de Irán y de Estados Unidos. El país persa mantiene restringido el paso en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes del pasado 28 de febrero, mientras que EE.UU. intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes. EFE

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