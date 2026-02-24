La guerrilla ELN anuncia un cese al fuego por las elecciones en Colombia

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el lunes un cese al fuego unilateral para las próximas elecciones en Colombia, en medio de un aumento de la violencia política con atentados, secuestros y amenazas contra candidatos y dirigentes.

El país elegirá este año nuevos congresistas y al sucesor del presidente izquierdista Gustavo Petro, en unos comicios marcados por la presión violenta de los grupos armados y el asesinato a tiros en 2025 del senador y aspirante presidencial derechista Miguel Uribe, entre otras agresiones contra políticos.

Las elecciones legislativas serán el 8 de marzo y las presidenciales, el 31 de mayo.

El «cese al fuego de forma unilateral» fue anunciado por el ELN a través de un comunicado divulgado en sus redes sociales. La guerrilla suele ordenar treguas temporales durante las épocas electorales y en las festividades de Navidad y fin de año.

El gobierno de Petro intentó sin éxito negociar la paz con el ELN, que en los últimos años se ha fortalecido con las rentas de la producción de cocaína, según expertos.

Los rebeldes se atribuyeron este mes un atentado a tiros contra el vehículo del senador de Alianza Verde Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus guardaespaldas, tras negarse a parar en un retén ilegal.

Castellanos, que busca la reelección, no viajaba en el convoy.

Según la Defensoría del Pueblo, el ente estatal que vela por los derechos humanos en Colombia, el ELN es una «fuente de amenaza» contra las elecciones, especialmente en zonas rurales con escasa presencia del Estado.

Entre los grupos armados señalados por la Defensoría también están el Clan del Golfo, el principal cartel del narcotráfico en Colombia, y facciones disidentes de la extinta guerrilla de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

«Nuestra preocupación central es sobre la libertad con que se desarrollarán esas elecciones en ciertas regiones del país», dijo la directora de la Defensoría, Iris Marín, al presentar un informe sobre el tema el lunes.

Según el documento, durante el periodo preelectoral se han registrado 457 amenazas de muerte contra líderes sociales y políticos.

«Es muy preocupante y claro que es un deterioro de la situación», dijo en entrevista con la AFP el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča.

El diplomático hizo «un llamado a estos grupos armados para hacer un compromiso» y garantizar que las elecciones se realicen libremente.

Tras intentos de diálogo fallidos, Petro ha redoblado su ofensiva contra grupos armados como el ELN, que cuenta con 6.200 combatientes y no contempla treguas con ninguna organización armada.

