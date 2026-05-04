La guerrilla ELN plantea retomar las negociaciones de paz con el próximo gobierno de Colombia

afp_tickers

2 minutos

La guerrilla ELN planteó el lunes retomar las negociaciones con el próximo gobierno de Colombia, pese a que el presidente izquierdista Gustavo Petro abrió una ventana para avanzar en el proceso de paz a cuatro meses de terminar su mandato.

El proceso de paz entre la organización guerrillera más antigua de América y el gobierno colombiano está congelado desde enero del año pasado, cuando los rebeldes lanzaron una embestida de varios días en la que asesinaron en la frontera con Venezuela a más de 100 civiles y exguerrilleros de las FARC que firmaron la paz en 2016.

Esa masacre fue uno de los mayores golpes para la «paz total», la política con la que Petro prometió acordar el desarme de todos los grupos armados que operan en un país inmerso en más de seis décadas de conflicto armado.

El presidente expresó el viernes su voluntad de retomar las negociaciones: «Si el ELN decide desmantelar con nosotros economías ilícitas se abren de nuevo caminos para la paz», escribió en X.

Pero en su respuesta del lunes, la guerrilla aseguró en un comunicado que el mandatario «incumplió» los avances y usó «la perfidia para sacar ventajas militares».

Los rebeldes son críticos de los acuerdos a los que llegó Petro con su homólogo estadounidense Donald Trump para atacar a los grupos narcotraficantes en Colombia, especialmente en la zona fronteriza con Venezuela.

El ELN aseguró que «ratifica al próximo gobierno» su «propuesta de construir un Acuerdo Nacional» para llegar a un pacto de paz.

Petro dejará el poder el 7 de agosto posiblemente sin firmar la paz con ninguno de los múltiples grupos armados con los que intentó negociar, entre ellos las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, el principal cártel del narcotráfico.

El favorito en las encuestas para las elecciones del 31 de mayo es Iván Cepeda, miembro del partido de Petro. El senador izquierdista ha asegurado que al igual que su aliado seguirá buscando acuerdos para desactivar el último conflicto armado de la región.

Los siguientes punteros en la contienda son los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, quienes prometen mano dura contra los grupos armados sin posibilidad de diálogo.

das/lv/nn