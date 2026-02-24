La hermana de Kim Jong-un es ascendida en el partido único de Corea del Norte

Seúl, 24 feb (EFE).- Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano, fue ascendida en el partido único del hermético país, afirmó este martes la agencia estatal de noticias KCNA, durante un Congreso clave que servirá para definir la hoja de ruta de las futuras políticas y capacidades de defensa del régimen.

El comité central del Partido de los Trabajadores norcoreano elevó el lunes a la influyente hermana de Kim Jong-un, y hasta ahora vicedirectora de Propaganda y Agitación, a la posición de directora de departamento, dijo KCNA.

Kim Yo-jong ha criticado a Corea del Sur recientemente por las incursiones de aviones no tripulados en territorio del Norte, y llegó a advertir de una «dura respuesta» si se producen incidentes similares. No obstante, el pasado jueves alabó el reconocimiento por parte de Seúl de que tres civiles enviaron drones a Corea del Norte en cuatro ocasiones.

Casi 7.000 personas, entre delegados y observadores, participan en el máximo órgano de decisión del régimen norcoreano, cuyo congreso previo de 2021 transcurrió durante ocho días de sesiones y concluyó con la determinación de fortalecer las capacidades nucleares.

El Congreso servirá para definir la hoja de ruta de las futuras políticas y capacidades de defensa del régimen, y parte de la atención internacional se centra en la postura que adoptará ante Seúl y Washington en medio de su fortalecimiento de los lazos militares con Rusia.

Se prevé también que Pionyang anuncie la sofisticación de la disuasión nuclear y el fortalecimiento general de su Ejército. Como en ediciones anteriores, se espera que Corea del Norte exhiba su poderío militar en un desfile al finalizar el Congreso. EFE

