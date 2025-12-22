La hija de González Urrutia exige la liberación de su esposo en el día de su cumpleaños

1 minuto

Redacción América, 22 dic (EFE).- Mariana González, la hija del líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, exigió la liberación de su esposo, Rafael Tudares, quien cumple 46 años este lunes y 349 días desde que fue detenido en Caracas.

«¿Cómo se celebra un cumpleaños en estas condiciones tan injustas y tan crueles? ¿Cómo se le explica a unos hijos que su papá cumple años preso, sin que sepan dónde está, sin poder verlo, sin poder abrazarlo?», expresó Mariana González en su cuenta de X.

Reiteró que su esposo se encuentra «desaparecido forzadamente», tal como lo ha dicho durante los meses de detención de Tudares al asegurar que no sabe con certeza su sitio de reclusión.

«Denunciamos la injusticia, el abuso, la crueldad de arrebatarle a un hombre su libertad, a una familia su paz, y a unos niños su derecho a crecer con su padre», manifestó la hija de González Urrutia.

«Más de 11 meses privado de libertad de manera arbitraria. Más de 11 meses desaparecido forzadamente», añadió.

A principios de este mes, Mariana González confirmó que su esposo fue condenado a 30 años de prisión tras, dijo, una «sola y única» audiencia de juicio.

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.EFE

ame/cpy