La IGAD defiende la unidad de Somalia tras reconocer Israel a Somalilandia como Estado

3 minutos

Nairobi, 27 dic (EFE).- La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), bloque económico de ocho países de África oriental, defendió este sábado la unidad y la integridad territorial de Somalia, tras reconocer Israel como Estado independiente a la región separatista somalí de Somalilandia.

En un comunicado emitido desde su sede en Yibuti, la Secretaría de la IGAD afirmó que «ha tomado nota de los recientes acontecimientos en el Cuerno de África, incluidos los anuncios sobre el reconocimiento de Somalilandia por parte del Estado de Israel».

La Secretaría remarcó que Somalia sigue siendo «un Estado miembro soberano de la IGAD, cuya unidad, soberanía e integridad territorial están plenamente reconocidas por el derecho internacional».

«Cualquier reconocimiento unilateral contraviene la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Constitutiva de la Unión Africana y el Acuerdo por el que se establece la IGAD», advirtió la organización.

El bloque pidió «respetar el derecho internacional y apoyar el diálogo y los procesos que fortalezcan la paz, la estabilidad y la cooperación en la región», al tiempo que reafirmó su «solidaridad» con Somalia.

El comunicado se publicó después de que el Gobierno de Somalia y la Unión Africana rechazaran el reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por Israel, primer país en dar ese paso en el mundo.

Israel reconoció oficialmente este viernes a Somalilandia como un «Estado independiente y soberano», según indicó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una nota.

«Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump», explicó la oficina de Netanyahu en el texto.

Los Acuerdos de Abraham son pactos de normalización de relaciones diplomáticas firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, por mediación de EE.UU. bajo la primera presidencia de Donald Trump, a los que luego se unieron Sudán y Marruecos.

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, señaló que «este es un momento histórico» que marca el inicio de una «alianza estratégica», y remarcó la disposición de esa región a «adherirse a los Acuerdos de Abraham».

Somalilandia, que fue protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre en 1991, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra. EFE

pa/vh