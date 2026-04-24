La inflación de Japón se aceleró en marzo

afp_tickers

1 minuto

La inflación de Japón se aceleró hasta el 1,8% en marzo, según datos oficiales publicados este viernes, impulsada principalmente por el aumento de los precios de alimentos como el arroz, vital en la dieta de este país.

La primera ministra Sanae Takaichi, nombrada en octubre, ha prometido combatir la inflación como una de sus prioridades, ya que el descontento público por la subida de los precios contribuyó a la caída de sus dos predecesores.

Excluyendo los volátiles alimentos frescos, los precios al consumidor en doce meses subieron desde el 1,6% de febrero, cuando se registró su nivel más bajo desde 2022, y superaron las expectativas del mercado del 1,7%.

El banco central de Japón advirtió el mes pasado que también se esperaba un aumento de la inflación debido al «reciente alza de los precios del petróleo crudo» provocada por la guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, los precios de la gasolina bajaron un 5,4% en marzo después de que el gobierno iniciara un programa de subsidios de emergencia para reducir el costo del combustible.

Japón depende de Oriente Medio para alrededor del 95% de sus importaciones de petróleo.

bur-aph/tc/arm