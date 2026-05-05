La inflación de la energía en Latinoamérica comenzó 2026 con una caída de 0,11 % en enero

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Quito, 5 may (EFE).- La inflación América Latina y el Caribe comenzó 2026 con una variación negativa en enero del 0,11 % respecto a diciembre, que fue 0 %, según el reporte de la inflación energética en la región presentado este martes por la Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (Olacde).

Los datos reportados por la Olacde todavía no muestran el impacto que en los meses siguientes ha tenido la guerra en Oriente Medio con el cierre del estrecho de Ormuz.

Este desempeño se debe a que, de los veinte países analizados, once mostraron una reducción en los precios de la energía. Los nueve países restantes, en su mayoría, registraron aumentos menores al 1 %.

Estos comportamientos responden, principalmente, a un aumento en los subsidios de la tarifa eléctrica y en la generación de energía renovable en los meses anteriores, lo que permitió obtener ahorros económicos y disminuir la tarifa eléctrica en el mes analizado.

En generación eléctrica destacaron en el primer mes del año los desempeños de la energía hidráulica y solar, que ayudan a reducir los costos marginales de operación del parque generador.

Por su parte, la inflación total mensual aumentó en enero de 2026 respecto al mes anterior desde 0,30 % a 0,35 %, lo que indica un incremento en los índices de precios al consumidor en rubros distintos a la energía, tales como, alimentos, vestimenta, servicios de salud, agua potable, educación y otros. EFE

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