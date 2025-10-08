La junta militar de Mali cesa a 11 oficiales por un intento fallido de golpe de Estado

2 minutos

Bamako, 8 oct (EFE).- La junta militar que gobierna Mali desde 2020 destituyó a once altos mandos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, entre ellos dos generales, por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado frustrado a mediados de agosto.

Según decretos y órdenes firmados en las últimas 48 horas y publicados este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, los ceses se ordenaron por motivos relacionados con la «disciplina» militar, aunque no se especifican las faltas cometidas.

Los militares destituidos, incluidos seis tenientes coroneles, fueron detenidos el pasado 8 de agosto por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado frustrado ese mismo día por las autoridades.

El 14 de agosto, el Gobierno anunció haber frustrado esa nueva intentona contra la actual junta militar -en el poder tras derrocar en 2020 a un Ejecutivo civil- y que once personas fueron detenidas, entre ellas diez oficiales malienses y un ciudadano francés.

Ese mismo día, en una comparecencia en la televisión pública, el ministro de Seguridad y Protección Civil, general Daoud Aly Mohammedine, acusó al ciudadano francés detenido de colaborar con los servicios de inteligencia galos.

Los decretos de destitución emitidos en los últimos dos días confirman que el número de oficiales malienses supuestamente implicados ha aumentado a once, además del ciudadano francés.

Mali, sumido en una prolongada crisis política, ha sufrido dos golpes de Estado desde 2020 y, desde entonces, se ha alejado de su antigua potencia colonial, Francia, y ha buscado nuevos aliados estratégicos como Rusia, en un contexto de creciente violencia yihadista. EFE

