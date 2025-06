La Justicia alemana tumba la ilegalización de una revista ultraderechista cercana a la AfD

(Actualiza con la reacción del Ministerio del Interior)

Berlín, 24 jun (EFE).- El Tribunal Administrativo Federal de Alemania levantó este martes la prohibición de la revista ultraderechista ‘Compact’, cercana al ala más extremista del partido Alternativa para Alemania (AfD), que encabeza la Oposición, y que fue ilegalizada hace un año por el Gobierno del entonces canciller Olaf Scholz.

El tribunal con sede en Leipzig (este) ratificó con su sentencia el punto de vista que ya había manifestado en las medidas cautelares adoptadas el pasado mes de agosto, cuando suspendió provisionalmente la prohibición de ‘Compact’ por considerarla una medida no proporcionada.

En un comunicado, la corte explicó que, en contra de lo que sostenía la demandante, el Gobierno no infringió la libertad de prensa al recurrir a la Ley de Organizaciones para ilegalizar la revista, que más allá de su actividad editorial también organiza actos y campañas de marcado carácter político.

No obstante, ‘Compact’ no cumple todos los requisitos para ilegalizar una organización, ya que, aunque expresa regularmente ideas políticas que son discriminatorias e incompatibles con los valores constitucionales, estas actividades no llegan al umbral necesario para que resulte proporcional limitar la libertad de asociación y de expresión.

«Muchas de las declaraciones críticas con la migración u hostiles a la migración aducidas por la parte demandada para justificar la prohibición se dejan interpretar como críticas exageradas pero, en última instancia, permisibles a la luz de los derechos comunicativos fundamentales, a la política migratoria», sentenció el Tribunal.

Otros contenidos de la revista, por ejemplo sobre la pandemia o sobre la guerra de Ucrania, contienen críticas al Gobierno, teorías de la conspiración y visiones históricas revisionistas, que sin embargo están también cubiertas por la libertad de expresión.

La entonces ministra del Interior, Nancy Faeser, justificó hace un año la prohibición de ‘Compact’ por tratarse de «un altavoz central de la extrema derecha» que «incita de forma incalificable al odio contra los judíos, las personas con raíces migratorias y nuestra democracia parlamentaria».

La revista, con una tirada de 40.000 ejemplares, está dirigida por el ultraderechista Jürgen Elsässer, cuya empresa multimedia incluye asimismo el canal de vídeo en línea «Compact-TV», con medio millón de suscriptores.

Elsässer organizó además diversos actos de apoyo a AfD de cara a las elecciones regionales en los estados federados de Sajonia, Turingia y Brandeburgo en septiembre del año pasado.

«Esta sentencia no es solo un éxito jurídico. Es una victoria política», se congratuló ‘Compact’ en las redes sociales y aseguró que «la lucha no ha terminado, sino que no ha hecho más que empezar».

En un comunicado, el Ministerio del Interior afirmó que ha tomado nota de la sentencia, que no se puede recurrir, y que la estudiará cuidadosamente.

El Ministerio destacó que con el fallo el Tribunal ha confirmado que la Ley de Organizaciones se puede emplear para prohibir empresas del ámbito de los medios de comunicación sin que ello suponga una forma de censura, así como el hecho de que Compact defiende posturas contrarias al orden constitucional

«Las prohibiciones de organizaciones seguirán siendo un recurso aplicable y posible contra las aspiraciones extremistas», declaró el ministro del Interior, Alexander Dobrindt. EFE

