La justicia paraguaya ratifica la condena de 13 años a un senador oficialista por narcotráfico

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Un tribunal de apelación de Paraguay confirmó este lunes una condena a 13 años de cárcel contra el senador oficialista Erico Galeano por lavado de dinero procedente del narcotráfico y asociación criminal, en una causa vinculada a una red transnacional de cocaína.

Galeano, del gobernante Partido Colorado, fue declarado culpable por unanimidad por un tribunal de segunda instancia, que ratificó una condena dictada en marzo. El Ministerio Público había reclamado 17 años de prisión.

La investigación judicial concluyó que el senador de 59 años mantuvo vínculos con la organización criminal atribuida al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, extraditado el 13 de marzo desde Bolivia a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

Marset, junto al paraguayo Miguel Ángel «Tío Rico» Insfrán -preso en una cárcel de Paraguay-, son señalados como líderes de una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína.

Apenas conocida la medida, la oposición solicitó el lunes la expulsión de Galeano del Congreso. Actualmente goza de un permiso sin sueldo.

En su sentencia, los jueces del tribunal de apelación confirmaron que Galeano «recibió dinero proveniente de actividades ilícitas», que utilizó «para beneficiarse económica y comercialmente» mediante el club de fútbol Deportivo Capiatá, del que era presidente.

El fallo además menciona la compra de una residencia por 200.000 dólares y su venta posterior por un millón de dólares en efectivo, en una transacción en 2020 que según los jueces no figuró en su declaración jurada al tratar de ocultar al verdadero comprador vinculado al narcotráfico.

Galeano también es señalado por el alquiler de una aeronave de su propiedad para el tráfico de drogas.

Varios legisladores y políticos paraguayos han sido acusados por sus vínculos con el narcotráfico.

Uno de los casos más sonados fue el del diputado Eulalio Gomes, muerto en agosto de 2024 en un allanamiento domiciliario por policías antidrogas.

Otro diputado, Juan Carlos Ozorio, sigue preso, sometido a juicio también por vínculos con la organización de Marset e Insfrán.

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