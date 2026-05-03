La Liga Panameña de Fútbol abre investigación ante posibles irregularidades en el Clausura

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Ciudad de Panamá, 3 may (EFE).- La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció este domingo la apertura de una investigación de oficio tras los hechos ocurridos en el partido entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, de la última fecha de la primera fase del torneo Clausura 2026, en medio de una creciente polémica por el desenlace del encuentro, que ha provocado sospechas de arreglo del resultado.

A través de un comunicado, la LPF informó que solicitó a su Unidad de Integridad «citar a las partes involucradas para esclarecer lo sucedido», al tiempo que activó «los mecanismos establecidos en su protocolo institucional, incluida la articulación de una fuerza de tarea conjunta».

El organismo señaló que, «si bien en el fútbol pueden darse errores propios del juego, existen situaciones que exceden ese margen y resultan inaceptables dentro de los estándares de competencia profesional».

El foco está en una jugada en el minuto 90, cuando el portero del Sporting San Miguelito, José Calderón, cometió un error que terminó en el autogol que le dio el triunfo por 3-2 al Alianza FC, desatando sospechas dentro y fuera de la cancha.

«La Liga actuará con la máxima rigurosidad y llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias», indicó el organismo, subrayando que, de comprobarse responsabilidades, se solicitarán sanciones ejemplares para proteger la credibilidad del torneo.

La liga, además, adelantó que enviará una comunicación formal a la Federación Panameña de Fútbol (FPF), específicamente a su Comisión de Disciplina, para que «evalúe eventuales sanciones» una vez concluya el proceso.

En paralelo, el Sporting San Miguelito emitió un comunicado oficial en el que expresó su «profunda preocupación» por lo ocurrido, al considerar que existen indicios que podrían estar vinculados a situaciones irregulares durante el partido.

El club confirmó que ya presentó denuncias formales tanto ante la LPF como ante la FPF, solicitando investigaciones «inmediatas, exhaustivas e imparciales».

Asimismo, rechazó cualquier conducta que atente contra la integridad del fútbol y pidió que, de «comprobarse irregularidades, se apliquen sanciones firmes».

Sporting también hizo un llamado al resto de los clubes y a las autoridades del fútbol panameño a trabajar de forma conjunta para garantizar la transparencia de la competencia y fortalecer los mecanismos de control.

Hay que recordar que en 2023, un técnico de la liga panameña denunció ante los medios locales el arreglo de partidos, tras un polémico final de su compromiso, y un año después, en 2024, las autoridades panameñas realizaron detenciones de dos jugadores y un exjugador vinculadas a redes de amaño de partidos, evidenciando pagos a jugadores para alterar resultados. EFE

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