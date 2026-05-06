La música en español redefine la industria global desde el festival BIME de Bogotá

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Bogotá, 6 may (EFE).- La música en español pasó en pocos años de ocupar un espacio periférico dentro del mercado internacional a convertirse en una de las fuerzas que están transformando la industria global sin renunciar a su idioma, coincidieron este miércoles en el BIME de Bogotá varios ejecutivos del sector.

«Los artistas latinos no tuvieron que cambiar al inglés. Las letras, los temas, la cultura, todo sigue siendo en español», afirmó el director ejecutivo de la plataforma de análisis de datos musicales Chartmetric, Andreas Katsambas, durante la charla ‘Spanish is the New Global’, centrada en el impacto internacional del mercado hispanohablante.

Katsambas explicó que hace cinco años los artistas en español representaban menos del 1 % de algunas listas globales de Spotify y que ahora se acercan al 30 %, un crecimiento que calificó de «masivo y sostenido».

«El 20 % de la audiencia que escucha música latina no entiende español, los oyentes simplemente siguen el ritmo», añadió el ejecutivo estadounidense, quien atribuyó parte de ese salto global al reguetón y al auge de artistas como Bad Bunny, que atrajo a casi 130 millones de espectadores al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos televisivos más vistos del mundo.

Para el directivo, la expansión ya no se limita a América Latina o a las comunidades hispanas de Estados Unidos, sino que alcanza mercados europeos como Portugal, Suiza, Luxemburgo o Italia porque, según dijo, «la ubicación ya no importa».

El auge coincide además con un momento de máxima visibilidad internacional para los artistas hispanohablantes, como el espectáculo del pasado fin de semana de Shakira en Copacabana, donde reunió a más de dos millones de personas en un concierto gratuito en la playa.

Por su parte, el agente estadounidense Tom Windish, de la compañía The Team, aseguró que artistas hispanohablantes ya recorren circuitos internacionales en condiciones similares a las de figuras anglosajonas.

«Rompieron el techo», afirmó Windish al mencionar el crecimiento de latinos que participan en festivales internacionales y giras por Europa, Japón o Estados Unidos.

Del aislamiento al prestigio global

Para Sandra Jiménez, directora regional de música para Latinoamérica de YouTube, el crecimiento internacional de la música en español es un proceso que las plataformas digitales llevan años observando.

«La música latina es una fuerza desde el principio», afirmó Jiménez en una entrevista con EFE, al señalar que plataformas permitieron que artistas de distintos países latinoamericanos circularan sin barreras geográficas y encontraran nuevas audiencias internacionales.

Con ella coincide la representante chilena Rosa Lagarrigue, una de las figuras más reconocidas de la industria iberoamericana que ha trabajado con artistas como Raphael, Aitana, Mecano o Maná, quien recordó que cuando comenzó su carrera a finales de los años setenta, el panorama era completamente distinto.

«Antes era dificilísimo entrar en Latinoamérica y para los artistas latinoamericanos era casi imposible entrar en España (…) que es la puerta de entrada a Europa», afirmó Lagarrigue, quien considera que la música en español alcanzó «un cierto prestigio» internacional con referentes como Rosalía, Karol G o Bad Bunny.

El BIME, que nació hace 14 años en Bilbao, reúne esta semana en Bogotá a miles de profesionales, artistas y ejecutivos de la industria musical, en una edición centrada en el auge global de la música en español y en el creciente papel de la capital colombiana como uno de los principales puntos de encuentro del sector en Iberoamérica. EFE

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(foto)(vídeo)

La Agencia EFE contó con la ayuda del BIME para la difusión de este contenido.