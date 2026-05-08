La matriz de Dunkin Donuts solicita confidencialmente salir a bolsa al regulador de EE.UU.

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Nueva York, 8 may (EFE).- La empresa Inspire Brands, matriz de la cadena de cafeterías Dunkin Donuts, presentó este viernes de forma confidencial la documentación necesaria para una salida a bolsa a la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés).

En un breve comunicado, la firma con sede en Atlanta (EE.UU.) reveló que ha entregado a la SEC un borrador con su propuesta para una oferta pública inicial de acciones comunes, cuyo número y precio «está por determinar» y que tiene que revisar el regulador bursátil.

De tener éxito, este debut en Wall Street puede convertirse en uno de los más destacados para el sector de la restauración.

Inspire Brands surgió en 2028 tras la fusión entre las cadenas de restaurantes de comida rápida Arby’s y Buffalo Wild Wings, y ha ido creciendo con sucesivas compras, incluyendo las de la dupla Dunkin Donuts y Baskin Robbins por 11.000 millones de dólares en 2020.

Según CNBC, el fondo de capital privado Roark Capital es uno de los principales financiadores de Inspire Brands y pretende que obtenga una valoración en bolsa de unos 20.000 millones.

«Inspire Brands espera utilizar los ingresos netos de la oferta propuesta para pagar la deuda pendiente bajo su actual préstamo a plazo y cubrir las comisiones y gastos de la oferta», indica la nota.

La empresa recordó que la SEC debe completar su proceso de revisión y la potencial salida a bolsa está sujeta a las condiciones del mercado y otros factores.

Inspire Brands abarca seis marcas de restauración, con unos 33.000 establecimientos en todo el mundo, unos 650.000 empleados y una facturación anual de más de 33.000 millones de dólares. EFE

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