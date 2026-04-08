La mayor preocupación en EEUU por la guerra de Irán es coste de la gasolina, según sondeo

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(Corrige fecha en el lead: bien 28 de febrero)

Washington, 7 abr (EFE).- El aumento del precio de los combustibles y de la gasolina, en concreto, es la principal preocupación de los estadounidenses en lo que se refiere a las consecuencias de la guerra contra Irán que comenzó el pasado 28 de febrero, según una encuesta publicada este martes por el Centro de Investigación Pew.

Siete de cada diez estadounidenses, el 69%, están preocupados por su encarecimiento, incluyendo un 45% que confiesa estar sumamente preocupado .

También una mayoría de encuestados muestra su preocupación por la posibilidad de enviar tropas terrestres estadounidenses a Irán (61%), por el elevado número de bajas militares (59%), por atentados terroristas en Estados Unidos (56%) y por la expansión de la guerra a países fuera de Oriente Medio (53%).

El 36% de los estadounidenses opina que la situación del pueblo iraní empeorará debido a la acción militar estadounidense, frente a una cuarta parte cree que mejorará, y el 16% que no espera ningún cambio.

No hay ningún tema sobre política exterior en el que una mayoría exprese confianza en Trump. Un 43 % de estadounidenses confía mucho o bastante en su gestión de las relaciones entre Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, en lo que respecta a la guerra entre Rusia y Ucrania y en todo lo relacionado con Irán, China y Corea del Norte la confianza en las decisiones del presidente se ha reducido.

En 2024, durante su campaña presidencial, un 45 % confiaba en su gestión entre Rusia y Ucrania, aunque esa cifra se sitúa ahora en el 32 %.

A punto de cumplirse seis semanas del inicio de la guerra de Irán, el 35% de los estadounidenses confía mucho o bastante en la política de Trump hacia Irán.

Esta confianza ha disminuido tanto entre republicanos como entre demócratas, y son los republicanos mayores de 65 años quienes más confían, hasta el 80%, en la capacidad de Trump para tomar buenas decisiones sobre el conflicto en Oriente Medio. EFE

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