La minera canadiense Sherritt abandona Cuba por el endurecimiento de las sanciones de EEUU

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Toronto (Canadá), 7 may (EFE).- La minera canadiense Sherritt International, una de las mayores empresas extranjeras presentes en Cuba, anunció este jueves la suspensión inmediata de su participación directa en empresas mixtas en la isla tras el endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra el régimen cubano ordenado por el presidente Donald Trump.

La compañía, con sede en Toronto, indicó que su salida de Cuba es consecuencia de la orden ejecutiva que Trump firmó el 1 de mayo y que endureció el régimen de sanciones contra la economía de la isla.

Sherritt informó en un comunicado de que está repatriando a sus empleados expatriados en Cuba y que ha solicitado a sus socios cubanos que hagan lo mismo con su personal desplazado en Canadá.

Además, tres miembros de su consejo de administración, incluido el presidente, Brian Imrie, dimitieron con efecto inmediato aunque la compañía no explicó los motivos.

Sherritt dijo que, aunque todavía no ha sido formalmente nombrada bajo la nueva orden ejecutiva, existe la posibilidad de que eso ocurra «en cualquier momento».

«La simple emisión de la orden ejecutiva crea en sí misma las condiciones que materialmente alteran la capacidad de la corporación para operar de forma ordinaria, incluidas las actividades relacionadas con las operaciones de las empresas mixtas», explicó.

Sherritt es uno de los principales inversores extranjeros en Cuba y participa en sectores estratégicos para la isla. Posee un tercio de Energas, el mayor productor independiente de electricidad del país, responsable de alrededor del 10 % de la generación eléctrica nacional, y mantiene una empresa mixta con la estatal General Nickel Company para la extracción y refinado de níquel y cobalto en Moa.

La compañía señaló que, por el momento, no existe un impacto inmediato en su refinería de Fort Saskatchewan, en la provincia canadiense de Alberta, que continúa produciendo níquel y cobalto refinados para la venta. Sin embargo, advirtió de que las reservas de materia prima disponibles solo permitirán mantener la producción hasta aproximadamente mediados de junio.

Sherritt también alertó de que las nuevas sanciones podrían provocar que entidades financieras y otros proveedores de servicios dejen de apoyar sus operaciones. EFE

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