La nueva Nestlé de Pablo Isla prosigue su renovación con dos nuevos consejeros

2 minutos

Ginebra, 18 feb (EFE).- La mayor multinacional de la alimentación del mundo, Nestlé, presidida desde octubre de 2025 por el español Pablo Isla, anunció este miércoles que propondrá el nombramiento de dos nuevos miembros para su Consejo de Administración, Fatima Francisco y Thomas Jordan, continuando así la renovación de su directiva iniciada el pasado año.

Jordan, ciudadano suizo, fue presidente del Banco Nacional de Suiza (BNS), mientras que Francisco, de nacionalidad filipina, es directora ejecutiva del sector de productos para bebés, cuidado femenino y familiar de otra destacada multinacional, Procter & Gamble (P&G).

Los nombramientos deberán ser refrendados en la asamblea general de accionistas de Nestlé, que se celebrará el 16 de abril de 2026, según recordó la multinacional, que este jueves publicará sus resultados anuales de 2025.

«Una sólida gobernanza corporativa es la base del éxito a largo plazo de Nestlé», destacó en un comunicado Isla, quien agregó que esa gobernanza se ha fortalecido con los múltiples nombramientos de los últimos meses, entre ellos el suyo.

Con los candidatos propuestos, el Consejo de Administración de Nestlé estará compuesto por trece directores independientes.

Por otra parte, la firma de Vevey anunció este miércoles cambios en su estructura que incluyen reuniones adicionales para aumentar la participación del Consejo y la revisión de las responsabilidades de los comités «para aprovechar mejor la diversidad de habilidades de los directores».

En este sentido, el actual Comité de Sostenibilidad del Consejo se convertirá en el Comité de Ciencia, Tecnología y Sostenibilidad, asesorando a la firma no solo en materia ambiental y social sino también científica y tecnológica.

El Comité del Presidente y de Gobernanza Corporativa será disuelto y sus responsabilidades financieras serán asumidas por el nuevo Comité de Auditoría y Finanzas, mientras las funciones de gobernanza corporativa pasarán al Comité de Nombramientos y Gobernanza Corporativa.

Antes de la llegada a la presidencia de Isla, antiguo presidente y consejero delegado de Inditex, Nestlé ya relevó el pasado año al hasta entonces consejero delegado de la compañía, Laurent Freixe, quien tuvo que dejar el cargo tras revelarse que había ocultado una relación sentimental con una subordinada directa.

En noviembre también se anunció la marcha del hasta entonces vicepresidente, Sanjay Bahadur. EFE

