La OEA rechaza las amenazas contra las autoridades electorales de Perú

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Lima, 4 may (EFE).- La misión de observación electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó este lunes su preocupación por las amenazas y hostigamiento contra las autoridades electorales de Perú e hizo un llamado urgente para que concluya el conteo definitivo de votos para determinar a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta presidencial.

La MOE, encabezada por el ex secretario general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Víctor Rico, enfatizó que la violencia y la confrontación no constituyen vías legítimas para la convivencia democrática y recordó que los partidos políticos y candidatos tienen la responsabilidad de actuar de «manera pacífica, evitando el uso de lenguaje de odio o cualquier forma de incitación a la violencia».

Las expresiones de violencia se han presentado contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto por las irregularidades en la organización de los comicios y contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, por parte del candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, quien se considera, sin pruebas concretas, víctima de una fraude electoral orquestado presuntamente por las entidades electorales en el país.

Fruto de ello, López Aliaga ha amenazado tanto contra Corvetto como contra Burneo, mientras que sus seguidores les han hostigado y acosado con distintas manifestaciones frente a sus hogares.

La misión de la OEA añadió que ha tomado nota de las solicitudes de auditorías, diligencias e investigaciones orientadas a fortalecer la transparencia del proceso electoral 2026, y añadió que esas acciones deben realizarse «con el más alto rigor técnico», garantizando que no interfieran en el normal desarrollo del proceso electoral en curso.

En ese sentido, consideró fundamental que las autoridades concentren sus esfuerzos en asegurar una segunda vuelta eficiente, en estricto cumplimiento del cronograma electoral vigente, que ha fijado esa segunda ronda para el 7 de junio próximo.

Igualmente, hizo un llamado «urgente» a las autoridades electorales para que concluyan, «con la mayor celeridad y pleno apego a la ley», el conteo definitivo de votos para proceder con la declaratoria oficial de los resultados de la primera vuelta presidencial, realizada el pasado 12 de abril, y la determinación de las organizaciones políticas que participarán en la segunda vuelta.

Aseguró que continuará dando seguimiento cercano a todas las etapas del proceso electoral y desplegará una amplia presencia en el territorio peruano durante la segunda ronda.

Con el 97,7 % de las actas contabilizadas, la candidata derechista Keiko Fujimori recibe el 17 % de la votación con 2.812.662 votos, mientras que el postulante izquierdista Roberto Sánchez tiene el 12 % con 1.976.925 votos, con lo cual ambos están virtualmente en la segunda ronda. En tercer lugar figura López Aliaga con el 11,88 % al sumar 1.950.812. EFE

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