La OIM: «España se comporta como un país campeón en materia migratoria»

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Naciones Unidas, 5 may (EFE).- Catalina Devandas, la enviada especial de la directora general de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para el Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI), elogió los esfuerzos llevados a cabo por España en materia migratoria y afirmó a EFE que se comporta como «un país campeón».

«España se comporta como si fuera uno de los países campeones en política migratoria», declaró Devandas a EFE en la sede de la ONU en Nueva York, donde tendrá lugar esta semana el segundo FEMI, en el que representantes de los Estado miembros y la sociedad civil revisarán los progresos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en 2018.

La abogada costarricense explicó que pese a que España no forma parte del grupo de «países campeones o precursores» de la aplicación del pacto, a diferencia de otros a los que invitó la red de la ONU a formar parte, algunas de sus medidas más recientes lo colocan como uno de estos.

«Su política migratoria es realmente avanzada con la apertura de las vías regulares para la migración», apuntó.

El pasado mes de abril, España inició un proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que residen en el país con el objetivo de legalizar la situación de unos 500.000 extranjeros.

Devandas destacó también los sistemas de acogida y los programas de migración circular para las personas que se desplazan al país para trabajar durante periodos cortos y después regresa a su lugar de origen.

«También la claridad de la política española en términos de cuáles son las necesidades reales que la población española va a tener de población migrante en un momento en el que es claro que hay un declive de la natalidad», añade.

Además de España, le enviada especial señaló Tailandia o Brasil, donde, según dijo, se hace «un trabajo extraordinario con las operaciones de acogida para las poblaciones migrantes en Latinoamérica».

Devandas afirmó que hay «muchísimas buenas prácticas» en diferentes países del mundo y celebró que más de 80 países del mundo hayan presentado sus informes voluntariamente sobre la implementación del pacto migratorio en sus territorios. EFE

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