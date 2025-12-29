La ONU pide alternativas sostenibles para los cultivadores de adormidera de Afganistán

Kabul, 29 dic (EFE).- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) pidió este lunes «un enfoque coordinado y a largo plazo de alternativas sostenibles» para los cultivadores de adormidera de Afganistán, cuyo poder adquisitivo se ha visto notablemente reducido tras la prohibición de narcóticos emitida en 2022 por los talibanes.

En un comunicado que acompaña a una encuesta realizada a cultivadores de adormidera, de la que se extraen las semillas de opio, la ONUDD agregó que el cambio climático está añadiendo una presión adicional a los cultivadores con sequías recurrentes, lluvias irregulares y escasez de agua.

«Esta pérdida de ingresos va más allá de los hogares, debilitando el poder adquisitivo rural, reduciendo la actividad económica local y aumentando la vulnerabilidad general de las comunidades a la pobreza y la inseguridad alimentaria», dijo el representante regional de la ONUDD en Afganistán, Asia Central, Pakistán e Irán, Oliver Stolpe, citado en el comunicado.

Según la encuesta de la ONUDD, los cereales, principalmente el trigo, se han convertido en el cultivo de reemplazo dominante, según el 90 % de los encuestados.

Sin embargo, la organización advirtió que «el trigo es un cultivo de bajo valor en comparación con el opio», señalando que en 2023, el ingreso promedio por hectárea del trigo fue de sólo 770 dólares, mientras que la adormidera produjo alrededor de 10.000 dólares por hectárea.

Según la ONU, la prohibición talibán a los narcóticos está siendo cumplida por los cultivadores de las provincias septentrionales afganas de Badakhshan, Balkh y Kunduz, donde se encontraban la mayor parte de los agricultores dedicados a la amapola.

«Aproximadamente el 95 % de los antiguos cultivadores de adormidera encuestados en Badakhshan y Balkh dijeron que dejaron de cultivar opio debido a la prohibición», indicó la ONUDD.

El pasado 18 de diciembre, la ONU denunció el auge del narcotráfico en las fronteras de Afganistán y ha señalado que la prohibición del cultivo de amapola ha desplazado la producción y la venta hacia esa zona lo que, según la ONU, representa un potencial beneficio para grupos considerados terroristas por Naciones Unidas, incluidos el Estado Islámico en Iraq y el Levante-Jorasán (EIIL-J) y el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que podrían aprovecharse de los ingresos provenientes del cultivo informal de amapola.

La superficie cultivada con amapola en 2025 se estimó en 10.200 hectáreas, un 20 % menos que en 2024 y muy por debajo de las 232.000 hectáreas cuantificadas en 2022.

En consecuencia la producción de opio disminuyó en 2025 con una caída del 32 % respecto a 2024, hasta un total estimado de 296 toneladas. EFE

