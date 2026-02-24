La OSCE condena a Rusia y se ofrece a respaldar un plan de paz en Ucrania

2 minutos

Viena, 24 feb (EFE).- La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha reiterado este martes su condena a la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace cuatro años, y ha vuelto a ofrecer su experiencia en la gestión de conflictos para apoyar un plan de paz y su aplicación en el terreno.

«Tras cuatro años de guerra, no debemos escatimar esfuerzos para poner fin a este conflicto», ha asegurado Ignazio Cassis, presidente de turno de la OSCE, una organización formada por 57 países de América del Norte, Europa y Asia, entre ellos Rusia y Ucrania.

El ministro de Exteriores de Suiza afirmó que la OSCE está lista para usar su experiencia y sus herramientas en la negociación de un alto el fuego, según un comunicado emitido en Viena, donde tiene su sede este organismo de seguridad.

En la nota, la anterior presidenta de la OSCE, Elina Valtonen, denunció que «la agresión de Rusia contra Ucrania es una violación del derecho internacional» y pidió que los responsables de los crímenes de guerra cometidos sean llevados ante la Justicia.

Esta organización ya vigiló con una misión de observadores la fallida tregua entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos en el este del país desde 2014 hasta que se desactivó en 2022 por la invasión de Rusia.

La OSCE, fundada hace 50 años como foro de diálogo entre Occidente y el bloque comunista durante la Guerra Fría, vive una crisis interna desde la invasión hace cuatro años de Ucrania por parte de Rusia, aumentada por la norma de que todas las decisiones se han de tomar por consenso. EFE

