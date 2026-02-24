La Policía británica libera bajo fianza al exministro Peter Mandelson tras interrogatorio

1 minuto

Londres, 23 feb (EFE).- La Policía británica dejó libre bajo fianza al exministro laborista Peter Mandelson, tras un interrogatorio de varias horas por supuestamente haber suministrado información oficial sensible al fallecido pederasta y multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.

La policía aclaró que Mandelson queda bajo fianza «y pendiente de posteriores investigaciones», pero no ofreció mayores detalles «para no prejuzgar la integridad de esa investigación».

Mandelson, de 72 años, fue ministro laborista, comisario europeo y embajador de su país ante Estados Unidos, antes de ser desposeído de este último cargo al hacerse público el alcance de sus vínculos con el magnate estadounidense, al que llegó a llamar su «mejor amigo». EFE

