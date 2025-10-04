The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La presidenta moldava se solidariza con los georgianos que defienden «un futuro europeo»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 4 oct (EFE).- La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, se solidarizó este sábado con los manifestantes georgianos que salieron a la calle para, según dijo, luchar «por la libertad y su futuro europeo».

«Mis pensamientos están con el pueblo de Georgia, que defiende la libertad y su futuro europeo», escribió Sandu en su cuenta de X.

La mandataria moldava, cuyo partido salió victorioso en las elecciones parlamentarias de la semana pasada, aseguró que «la democracia no puede ser silenciada».

«Moldavia está con ustedes», agregó Sandu.

Las protestas de este sábado en Georgia coinciden con unas elecciones municipales boicoteadas por la oposición.

Efectivos antidisturbios georgianos rechazaron con gases lacrimógenos y cañones de agua un intento de asalto al palacio presidencial tras el mitin opositor en el centro de la capital georgiana que demandaba la dimisión del Gobierno.

«Cuando la injusticia se convierte en ley, la resistencia es un deber», se leía en los carteles de los manifestantes, que acusan al Gobierno de acercarse a Rusia y distanciarse de la Unión Europea (UE).

El alcalde de Tiflis, Kaja Kaladze, que revalidó su mandato al frente de la capital, según las autoridades electorales de Georgia, calificó los acontecimientos de hoy de un intento de golpe de Estado.

El Movimiento Nacional Unido, la mayor formación opositora de Georgia, no reconoce la legitimidad de las elecciones parlamentarias de hace un año ni la del Gobierno emanado de ellas.

Desde noviembre del año pasado, tras la decisión del Gobierno georgiano de no solicitar a Bruselas el inicio de las negociaciones de adhesión a la UE hasta 2028, han estallado continuas protestas en todo el país, en las que más 500 manifestantes y más de 170 policías resultaron heridos. EFE

mos/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR