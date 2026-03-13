La primera ministra de Japón retoma su agenda tras cancelar eventos por problemas de salud

2 minutos

Tokio, 13 mar (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, retomó este viernes su agenda después de «haberse recuperado» de unos problemas de salud que en la víspera le obligaron a cancelar varios eventos, aseguró el portavoz gubernamental, Minoru Kihara.

En su rueda de prensa diaria, Kihara dijo que Takaichi «ya se ha recuperado» y su agenda oficial para la jornada «se llevará a cabo según lo previsto». De hecho, la mandataria participó por la mañana en la reunión gubernamental de este viernes.

Kihara explicó durante su intervención que el jueves la primera ministra «sospechó que estaba resfriada, por lo que descansó por precaución». Sobre las 18:15 hora local (09:15 GMT) salió del Parlamento y acudió «para descansar» a su residencia oficial, donde le hicieron un examen médico.

La jefa del Ejecutivo tenía previsto recibir en la víspera a los embajadores de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), en el marco de la situación en Oriente Medio por la guerra de Irán, pero debido a su indisposición fue Kihara el que participó en el evento.

Posteriormente, el portavoz fue el encargado de pronunciar un discurso en un ‘iftar’, la comida al anochecer en el mes sagrado de ramadán, organizado en la residencia de la primera ministra con misiones diplomáticas de países islámicos en Tokio.

«En un principio, Takaichi tenía previsto asistir y pronunciar el discurso, pero, debido a circunstancias imprevistas, no ha sido posible. Sé que muchos de ustedes lo esperaban con ilusión, pero seré yo el que pronuncie el discurso en su lugar», explicó Kihara en el evento.

Durante su intervención, el portavoz dijo que estaba «profundamente preocupado por el deterioro de la situación» en Oriente Medio. «La paz y la estabilidad en Oriente Medio también son extremadamente importantes para Japón», dijo, tras sostener que «todo el orden internacional se está tambaleando». EFE

pagb/jdg/rrt