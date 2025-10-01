The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La princesa Ana visita Ucrania en apoyo de las víctimas infantiles de la guerra

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 1 oct (EFE).- La princesa Ana del Reino Unido realizó una visita sorpresa a Ucrania el martes para poner de relieve las «experiencias traumáticas de los niños que viven en la primera línea del conflicto», ha confirmado el Palacio de Buckingham.

Como parte de su estancia, depositó un osito de peluche en el Memorial Infantil del Museo Nacional de Historia de Ucrania, junto a la primera dama, Olena Zelenska, como homenaje a los más de 650 niños fallecidos desde el inicio de la invasión rusa, indican los medios británicos.

También se reunió en Kiev con el presidente Volodímir Zelenski, a quien entregó un sobre sellado con el escudo real y conversó sobre el apoyo del Reino Unido a Ucrania y la resistencia de este país frente a la invasión iniciada el 24 de febrero de 2022.

La princesa, de 75 años, visitó además el Centro de Protección de Derechos del Niño, donde habló con familias y niños repatriados desde Rusia y territorios ocupados, y recorrió la Catedral de Santa Sofía, señalan los medios.

Esta visita, realizada a petición del ministerio británico de Asuntos Exteriores, se produce después de que su sobrino, el príncipe Enrique, viajara en privado por sorpresa a Kiev el pasado 12 de septiembre para reunirse con veteranos heridos y familias afectadas por la guerra. EFE

jm/ja/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR