La princesa de Gales, Catalina, retomará sus viajes al extranjero tras superar su cáncer

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Londres, 6 may (EFE).- La princesa de Gales, Catalina, hará este mes un viaje en solitario a Italia que tendrá como tema principal la educación y el desarrollo de los niños más pequeños, en lo que será su primer desplazamiento al extranjero desde que superó un cáncer, según informó este miércoles el palacio de Kensington.

La esposa del príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, estará en Reggio Emilia, en el norte de Italia, entre el 13 y el 14 de mayo como parte de su labores en el denominado Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia, precisa una nota del palacio.

Este es un viaje importante para la princesa dado que es su primer compromiso oficial al extranjero en más de dos años, ya que en 2024 estuvo hospitalizada para someterse a una operación abdominal y le fue diagnosticado un cáncer, del que no se han facilitado detalles.

En diciembre 2022 hizo un viaje oficial a Boston, EE.UU., con el príncipe de Gales para la ceremonia de entrega del premio medioambiental Earthshot, y también realizó breves visitas a Marsella, Francia, para la Copa Mundial de Rugby en otoño de 2023.

La princesa considera que los vínculos humanos en los primeros años de vida de los niños son fundamentales para potenciar su desarrollo.

Durante su estancia en Italia, Catalina conocerá el enfoque Reggio Emilia, una filosofía educativa que sitúa las relaciones, el entorno y la comunidad en el centro del desarrollo del niño, y es ampliamente respetado por crear entornos de aprendizaje estimulantes y creativos.

Un portavoz del Palacio de Kensington dijo que la princesa «espera con gran ilusión su visita a Italia la próxima semana para observar de primera mano cómo el enfoque Reggio Emilia crea entornos donde la naturaleza y las relaciones humanas afectuosas se unen para apoyar el desarrollo infantil». EFE

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