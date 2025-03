La senadora demócrata de EEUU Jeanne Shaheen no buscará la reelección en 2026

1 minuto

Washington, 12 mar (EFE).- La senadora Jeanne Shaheen anunció este miércoles que no buscará la reelección en 2026, lo que implica un desafío para el Partido Demócrata, que ya enfrenta dificultades para recuperar la mayoría en el Senado.

Shaheen, de 78 años, fue la primera mujer en Estados Unidos en desempeñarse como gobernadora, de New Hampshire, y también senadora, cargos que ocupó durante más de dos décadas.

En un video publicado en las redes sociales, Shaheen declaró que «simplemente era el momento» de retirarse, pero enfatizó que no se mantendrá al margen de la vida pública.

«Hay desafíos urgentes por delante, tanto aquí como en el resto del mundo. Y aunque no busco la reelección, créanme, no me jubilo», señaló en un video en la red social X.

Los republicanos mantienen una estrecha mayoría de 53-47 en el Senado, incluyendo a dos independientes que se alinean con los demócratas.

Con la salida de Shaheen, los republicanos intentarán hacerse con ese escaño, además de otras posibilidades en Georgia y Michigan.

El Partido Republicano tiene con esta mayoría una influencia significativa en la agenda legislativa y en la confirmación de nominaciones presidenciales y jueces federales.

En caso de empate en las votaciones, el vicepresidente de Estados Unidos, el republicano JD Vance, actúa como presidente del Senado y tiene el voto decisivo. EFE

ims/ad

(video)