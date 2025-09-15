La tensión entre EEUU y Venezuela escala con el ataque a una segunda lancha

3 minutos

Washington, 15 sep (EFE).- La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se incrementó este lunes luego de que el presidente Donald Trump confirmara que las fuerzas armadas estadounidenses hundieron una segunda lancha en el caribe sur en tres semanas en un ataque en el que murieron tres presuntos narcotraficantes venezolanos.

«Todo lo que tienes que hacer es mirar la carga que estaba esparcida por todo el océano, grandes bolsas de cocaína por todas partes”, respondió este lunes en la Casa Blanca el mandatario al ser cuestionado sobre pruebas del ataque contra una lancha del crimen organizado que fue hundida hoy.

Trump dijo que las drogas ya no están llegando por el Océano y que tomarán acciones similares por tierra y aire.

Se trata del hundimiento de una segunda lancha proveniente de Venezuela por medio de un ataque cinético orquestado por las fuerzas militares del Ejército estadounidense que se encuentra desplazado en aguas internacionales, cerca del país sudamericano.

Tres personas, quienes según Trump eran narcotraficantes, murieron durante el ataque y el presidente compartió un vídeo en el que se observa una lancha detenida en medio el mar y que posteriormente recibe un proyectil.

El presidente reconoció que el «negocio de la pesca se verá dañado», pero consideró que eso es necesario para que parar el flujo de drogas a Estados Unidos. «Si fuera un pescador, yo no saldría a pescar», por las sospechas, dijo, de que puedan tener drogas en la bodega.

El primer ataque

El pasado 2 de septiembre, Estados Unidos había realizado un ataque similar en el Caribe contra otra lancha con once tripulantes que fueron eliminados, según aseguró Trump en sus redes sociales.

El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó el primer ataque directo contra una embarcación de drogas diciendo que «detenerlos no es suficiente» y se le atribuyó la lancha a la organización del Tren de Aragua.

Estados Unidos ha incrementado significativamente su presencia militar en el Caribe sur en respuesta al «narcotráfico proveniente de Venezuela», con el despliegue de al menos ocho buques de guerra en la región, incluyendo un submarino de ataque rápido nuclear, con más de 4,500 soldados.

Respuesta de Venezuela

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo durante una conferencia de prensa que «hay una agresión militar en curso y que, según el derecho internacional, Venezuela tiene derecho a responder».

«Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa y lo ejercemos plenamente; no es una tensión, es una agresión en toda la línea, una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar», agregó Maduro. EFE

dte/rrt