La tormenta tropical Lorenzo avanza hacia el norte y se espera que se disipe el jueves

Miami (EE.UU.), 15 oct (EFE).- La tormenta tropical Lorenzo avanza sobre el Atlántico sin causar amenazas en tierra y se prevé un debilitamiento y su desaparición el jueves, según ha informado este miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

La tormenta tropical presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora mientras continúa desplazándose hacia el norte sobre el Atlántico central.

Según los meteorólogos del NHC, no hay vigilancias ni avisos costeros en vigor, ya que el sistema permanece en mar abierto.

Según el más reciente boletín del NHC, en la madrugada el sistema se encontraba a unos 2.280 kilómetros al noroeste de las islas de Cabo Verde, moviéndose a 20 kilómetros por hora en dirección norte.

El NHC pronostica que Lorenzo gire hacia el noreste durante las próximas horas y acelere su desplazamiento antes de debilitarse y disiparse el jueves.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 95 kilómetros desde su centro.

Hasta ahora suman 12 ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen y Lorenzo, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) predijo una temporada ciclónica «superior a lo normal», al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes. EFE

