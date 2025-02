La Torre Grenfell de Londres, devastada por un incendio en 2017, será demolida

afp_tickers

1 minuto

La Torre Grenfell de Londres, devastada por un incendio en 2017 en el que murieron 72 personas, será demolida, indicaron dos asociaciones de víctimas.

Según Grenfell Next of Kin (GNK) y Grenfell United, la vice primera ministra británica Angela Rayner, también ministra de Vivienda, les anunció la decisión el miércoles en una reunión pública.

El Ministerio de Vivienda no confirmó de inmediato la información.

El 14 de junio de 2017, un incendio devastó esta torre de 24 pisos donde vivían familias en su mayoría modestas, en una zona acomodada del oeste de Londres.

Se trata del peor incendio de un edificio residencial en el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial.

En menos de media hora el fuego se extendió por todo el edificio, cuya fachada tenía un revestimiento de un material altamente inflamable.

La asociación Grenfell Next of Kin dijo que le hubiera gustado que la torre se mantuviera en pie para recordar la catástrofe pero reconoce que no es posible por «razones de seguridad».

Por su parte la asociación Grenfell United lamentó que no se haya consultado la decisión con las víctimas y sus familias.

Un informe reveló en septiembre que el incendio fue la consecuencia de «décadas de errores» por parte del gobierno y el sector de la construcción.

El primer ministro, Keir Starmer, se disculpó «en nombre del Estado británico».

adm/alm/pc/es