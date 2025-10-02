La U derrota al Alianza Atlético y se reafirma en el liderato del Clausura peruano

The Swiss voice in the world since 1935
Lima, 1 oct (EFE).- El Universitario de Deportes venció este miércoles por 0-2 al Alianza Atlético, en un partido de la duodécima jornada del Torneo Clausura peruano que le permitió consolidarse en el liderato de la competencia, con 27 puntos.

La U se impuso con solvencia a un Atlético que plantó dura pelea en la primera mitad del encuentro disputado en la ciudad norteña de Trujillo, pero luego vio como el líder imponía sus argumentos con goles del centrocampista argentino-peruano Martín Pérez Guedes y del delantero José Rivera.

Con el resultado, el equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati le sacó cinco puntos de ventaja al Cusco, su más cercano perseguidor, que el martes goleó por 4-0 al Deportivo Garcilaso.

Con esa victoria, el equipo que dirige el argentino Miguel Rondelli se recuperó de la dura caída, por 3-2, que sufrió el sábado pasado ante la U.

El equipo cusqueño desplazó, además, a la tercera posición, con 19 unidades, al Sporting Cristal, que tras vencer el lunes por 3-0 al Ayacucho lo había alcanzado en puntos, pero tenía mejor diferencia de goles.

El Garcilaso, por su parte, descendió hasta la quinta posición, con 18 puntos, mientras que el ADT desperdició una inmejorable ocasión de avanzar hacia los primeros lugares, tras empatar 1-1 con el Juan Pablo II College, con lo que se quedó en la sexta posición, con 17 unidades.

Alianza Lima, por su parte, también logró recuperarse de la derrota que sufrió el último domingo ante el Cienciano, y venció por 2-1 al Atlético Grau en su estadio del barrio limeño de La Victoria, con anotaciones del argentino Alan Cantero y de Josué Estrada.

El equipo limeño avanzó hasta la cuarta posición, con 18 puntos, pero mejor diferencia de gol que el Garcilaso.

En otros resultados, el UTC venció por 2-0 al Chankas y el Sport Huancayo goleó por 5-1 al Alianza Universidad.

La duodécima jornada del Clausura será cerrada el jueves con la disputa del ‘clásico del sur’ peruano, entre el Melgar y el Cienciano. EFE

