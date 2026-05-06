La UE destina 15,45 millones de euros en ayuda a cientos de miles de desplazados en África

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Nairobi, 6 may (EFE).- La Unión Europea (UE) ha destinado 15,45 millones de euros en ayuda humanitaria para cientos de miles de desplazados en África occidental y central, informó este miércoles la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que administrará esos fondos.

La ayuda de la UE apoyará proyectos en Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Nigeria, con el objetivo de «mejorar la seguridad, la protección y las condiciones de vida de cientos de miles de personas desplazadas por la fuerza y de ​​las comunidades que las acogen», señaló ACNUR en un comunicado.

Mientras el conflicto y la inseguridad siguen desplazando a más de 20,4 millones de personas en África occidental y central, la financiación de la UE permitirá a la agencia de la ONU y sus socios atajar las necesidades más urgentes de las familias vulnerables.

En ese contexto, «las necesidades humanitarias son críticas», subrayó el jefe de la oficina de ayuda humanitaria de la UE para África Occidental y Central, Thomas Dehermann-Roy.

«La UE sigue prestando asistencia vital y apoyando a las personas más vulnerables, al tiempo que fortalece la recuperación comunitaria. Ante estas crisis, la solidaridad internacional es más esencial que nunca», añadió Dehermann-Roy. EFE

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